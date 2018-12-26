انهدام باند ساخت و توزیع توتون های غیر بهداشتی در سیروان

به گزارش خبرگزاری مهر، سـرگرد قدرت رضایی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیر قانونی اعضای باندی در زمینه ساخت و بسته بندی و توزیع توتون های کاملاً غیر بهداشتی و بدون مجور در شهرستان سیروان بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت .

وی افزود: پس از رصد دقیق اطلاعاتی با استفاده از شیوه و شگردهای پلیسی مخیفگاه و محل فعالیت اعضای این باند شناسایی شد.

سرگرد رضایی بیان داشت: با هماهنگی مقام قضائی طی یک عملیات غافگیرانه پلیسی از محل فعالیت اعضای این باند، ۱۸ کیلو تنباکو مرطوب، ۸ هزار عدد پاکت بسته بندی با مارک معروف نخل ،تعداد چهار عدد قوطی اسانس ، ۶ کیلو تنباکو خشک و مقادیری پودرهای رنگ دهنده و پودر کاربیت برای تهیه توتون استفاده می کردند کشف شد.

وی در ادامه گفت: در همین خصوص متهمان شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی داده شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان سیروان تاکید کرد: پلیس برای حفظ سلامت بهداشت و روان جامعه با افراد هنجار شکن ،قانون گریز و سود جو بدون مماشات برخورد قاطع و قانونی خواهدکرد.