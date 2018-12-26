اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم با عنوان «بشارت ۱۴۵۲» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان صبح امروز در جلسه ستاد تربیت حافظان قرآن کریم که در دانشکده علوم قرآنی برگزار شد، اظهار داشت: آموزش قرآن یکی از ارکان زیربنایی توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه است که با هدف تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن در آحاد جامعه دنبال می شود.

وی افزود: فعالیت‌های قرآنی در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است ودر این راستا برگزاری سالانه آزمون های سراسری حفظ و مفاهیم قرآن و عترت را می توان یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در جامعه برشمرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه بیان کرد: با توجه به تجربه موفق برگزاری مشترک آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در سال گذشته که توسط اوقاف و امورخیریه و ارشاد اسلامی و آمادگی دیگر نهادها و سازمان ها، برآن شدیم تا آزمون امسال را با مشارکت نهادهای همسو در جریان اجرای طرح سراسری حفظ جزء سی«بشارت ۱۴۵۲» برگزار کنیم.

وی تقویت وحدت و انسجام برنامه ها و فعالیت های سازمان و نهادهای قرآنی کشور را یکی از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: شناسایی و معرفی نخبگان قرآنی، ایجاد انگیزه در میان عموم جامعه برای فراگیری معارف قرآن و عترت، سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مدارس از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.

حجت الاسلام عباسیان با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر در آزمون قرآن ثبت نام کردند، گفت: امسال با توجه به وحدتی که بین سازمانها و ارگانها به وجود آمده پیش‌بینی می شود آمار بالایی داشته باشیم که در سطح کشور حائز رتبه شویم.

وی بیان کرد: ثبت نام از ۱۰ دیماه آغاز و تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت و شرکت‌کنندگان می توان با پرداخت ۶۰۰۰ تومان ثبت نام کنند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه همچنین زمان برگزاری آزمون را اسفند ماه سالجاری اعلام کرد و یادآور شد: آزمون سراسری در سه گروه امتحانی و در قالب ۱۸ رشته شامل گروه حفظ قرآن کریم با ۸ رشته، گروه مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت(ع) با ۷ رشته و گروه آموزش های الکترونیکی با ۳ رشته برگزار خواهد شد.

وی در پایان از کرمانشاه به عنوان پایگاه قرآنی یاد کرد و گفت: فعالیت قرآنی کرمانشاه همواره در کشور زبانزد بوده است و برابری درآمد موقوفات این استان با کشور نشان از توجه مردم به مباحث قرآنی دارد.