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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

حمید استیلی:

دیدار با اردن برای تیم امید مفید بود/ نقاط ضعف را شناسایی کردیم

دیدار با اردن برای تیم امید مفید بود/ نقاط ضعف را شناسایی کردیم

مدیر تیم ملی فوتبال امید با اظهار رضایت از برنامه های آماده سازی این تیم گفت:خوشبختانه اردو و مسابقه تدارکاتی در اردن هم به خوبی انجام شد و بازی بسیار مفیدی برابر این تیم برگزار کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی با اشاره به بازی تیم ملی امید برابر اردن گفت: بازی بسیار مفید و خوبی را برگزار کردیم که برای شناسایی و رفع نقاط ضعف ما تاثیرگذار بود.

وی افزود: در واقع انتظار چنین عملکردی را از تیم اردن نداشتیم و فکر نمی کردیم چنین بازی سختی در پیش داشته باشیم. البته عملکرد داوران اردنی به هیچ وجه خوب نبود و خصوصا در دقایق ابتدایی با تصمیمات یک طرفه تمرکز تیم ما را گرفتند.

مدیر تیم امید همچنین اضافه کرد: ما در دقایق ابتدایی غافلگیر شدیم و روی یک موقعیت ضدحمله از حریف عقب افتادیم اما در ادامه با آرامش و خونسردی بازی را در اختیار گرفتیم و موقعیت های زیادی خلق کردیم که البته یک گل به همراه داشت.

استیلی اظهار داشت: اردن تیم بسیار خوبی بود و نسبت به سوریه عملکرد بهتری داشت اما بچه های ما کاملا مسلط و برتر از حریف ظاهر شدند. تساوی در زمین حریف نتیجه بدی نیست ولی به اعتقاد من ما شایسته پیروزی بودیم و کاملا برتر از حریف ظاهر شدیم.

مدیر تیم امید در پایان گفت: نتیجه بازی های تدارکاتی شناسایی نقاط ضعف است. ما به عمان و سوریه هیچ فرصتی ندادیم اما اردن از ضد حمله برابر تیم ما به گل رسید. قطعا کادر فنی این مسابقه و نقاط ضعف و قوت تیم را به دقت مورد آنالیز قرار می دهد تا برای حضور در تورنمنت قطر آماده شویم.

کد مطلب 4495885

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