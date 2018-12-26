به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در بازدید استاندار بوشهر از اداره کل ثبت احوال استان با اشاره به یکصدمین سال تاسیس ثبت احوال در کشور بیان کرد: اداره ثبت احوال استان بوشهر هم در سال ۱۳۰۷ ایجاد شد وامسال نودمین سال تاسیس این اداره در بوشهر است.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات اداره کل ثبت احوال تصریح کرد: یکی از بخش‌هایی که نیاز به نوسازی دارد سیستم ارتباطی اداره کل است که یکی از مهمترین بخش‌های کار ثبت احوال است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر یادآور شد: برای نوسازی سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات ثبت احوال و با توجه به وظایف مهم این بخش ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

پاسالار اظهار داشت: یکی از مهمترین طرح های دردست اجرای این اداره کل، طرح صدور کارت ملی هوشمند است که با جدیت در استان در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به اینکه آخرین مهلت استفاده از کارت ملی طرح قدیم تا پایان سال جاری است، ۲۸ درصد از جمعیت استان معادل ۲۴۶ هزار نفر تاکنون کارت ملی هوشمند دریافت نکردند و انتظار داریم تا مهلت باقی مانده این کار را انجام دهند.

پاسالار گفت: برای تسریع در اجرای این طرح ۵ ایستگاه سیار صدور کارت ملی هوشمند فعال کردیم که به روستاها اعزام می شوند ضمن اینکه تفاهم نامه‌ای هم با آموزش و پرورش در دست تهیه داریم که با حضور در مدارس برای صدور کارت ملی هوشمند دانش آموزان اقدام کنیم.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: این اداره کل ۱۷۰ پست سازمانی دارد که ۵۰ درصد این پست ها بلاتصدی است و در ۲۴ نقطه استان با ۱۳ اداره و ۱۱ دفتر نمایندگی خدمات ثبت احوال را ارائه می دهیم.

پاسالار بیان کرد: تا سال گذشته ۹ اداره ثبت احوال استان به فیبرنوری تجهیز شدند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به موافقت استاندار مبنی بر اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان برای نوسازی و تجهیز اتاق و تجهیزات سرور سیستم فناوری اطلاعات اداره کل ثبت احوال، مذاکرات خود را با پیمانکار طرح مذکور آغاز کردیم.