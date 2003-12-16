ليگ بسكتبال با ويلچر قهرماني كشور به هفته پاياني رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" آخرين مرحله از چهارمين دوره مسابقات ليگ بسكتبال با ويلچر باشگاههاي كشورازگروه (ج) دسته اول طي روزهاي 26 آذرلغايت 8 دي درشهر بندرعباس برگزارخواهد شد كه در پايان اين مسابقات دو تيم صعود كننده به مرحله نهايي مشخص خواهند شد.

دراين گروه تيمهاي راه آهن شرقي بنياد ، هرمزگان، بنياد قم و آذربايجان شرقي حضور دارند.