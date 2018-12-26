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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

اعلام مدارک مورد پذیرش؛

۲ رشته به مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری پزشکی اضافه شد

۲ رشته به مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری پزشکی اضافه شد

رشته های مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۹۸ گروه علوم پزشکی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۹۸ گروه علوم پزشکی نیمه دوم بهمن ماه ۹۷ آغاز می شود و آزمون کتبی دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت سال ۹۸ برگزار می شود.

بنا بر اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به رشته های مجاز برای رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و رشته ایمنی شناسی پزشکی به رشته های مجاز برای رشته علوم اعصاب اضافه شده است.

مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی رشته اخلاق پزشکی (همانند سال گذشته) دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی است.

کد مطلب 4495903

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