جزئیات جلسه وزیر علوم با معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی درخصوص جلسه خوشه‌های مشورتی دانشگاه‌های کشور که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد، عنوان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم برنامه های مشخصی برای ورود گسترده تر نخبگان دانشگاهی و استادان و پژوهشگران در حل معضلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و زیست محیطی در دستور کار قرار داده که مورد استقبال مسئولان ارشد کشور قرار گرفته است.

وی افزود: موارد بسیار خوب و رویکرد مثبتی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این جلسه مطرح شد که نشان دهنده برنامه‌ها و حمایت ویژه دولت از ورود جدی‌تر دانشگاهیان در فضای تصمیم گیری به منظور حل مشکلات و معضلات صنعت و جامعه است.

وزیر علوم گفت: بسیار خوشحالیم که رویکرد دولت تدبیر و امید، همواره اعتلای جایگاه دانشگاهیان بوده و هست و اعتمادی که شخص رییس جمهور و معاون اول وی به دانشگاهیان دارند، بسیار ارزشمند، مفید و اثربخش است و به جرأت می‌توان گفت که ایده گفت‌وگوی دولت و دانشگاه، امروز به یک اقدام جدی و عملیاتی تبدیل شده است و ظرفیت‌ها و پتانسیل دانشگاهی برای حل مشکلات کشور، بر هیچکس پوشیده نیست.

غلامی تاکید کرد: موضوع دیگری که دغدغه مقام معظم رهبری و دولت نیز است، بحث اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی است که در این خصوص نیز دانشگاهیان، نقشی مهم و حیاتی ایفا خواهند کرد و بدون شک دانشگاه‌ها می‌توانند در مسائل اجتماعی، بعنوان یک شتاب‌دهنده، ایفای نقش کنند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: خروجی جلساتی که با حضور دانشگاهیان در سطح کشور برگزار می‌شود، بویژه همین طرح خوشه‌های مشورتی دانشگاه‌های کشور، در بسیاری از موارد راهگشاست و قطعاً باید وسعت این طرح را به سراسر کشور گسترش دهیم که برای این موضوع هم طرح‌های بسیارخوبی در دست اقدام داریم.

غلامی همچنین با تاکید بر حمایت همه جانبه وزارت علوم از ورود جدی دانشگاهیان و نخبگان علمی در کمک به دولت برای ارائه راه حل های علمی، کاربردی و بومی در حوزه های مختلف خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های مختلف دانشگاهیان با ریاست جمهوری و معاون اول و شکل گیری گفت و گوها و جلسات مشورتی میان دولتمردان و دانشگاهیان در چارچوب برنامه های مشخص و تدوین شده در وزارت علوم صورت می گیرد و با قوت تداوم خواهد یافت.

وزیر علوم، تدوین و ابلاغ طرح انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در صنعت و جامعه و نیز بودجه و مشوق هایی که وزارت علوم در این زمینه در نظر گرفته است، را به عنوان نمونه ای از طرح های در دستور کار این وزارتخانه عنوان کرد.

به گفته غلامی، تفاهم نامه های مختلف با دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف در این زمینه از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست از دیگر اقدامات انجام شده برای فعال کردن بیشتر دانشگاهیان در کمک به حل چالش های کشور به شمار می رود.