وضعیت پروژه های نیمه تمام راهسازی ایلام/ ۱۱ طرح در حال اجراست

علی اصغر کاظمی مدیر کل راه و شهرسازی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروژه های راهسازی استان اظهار داشت: ۱۱ طرح ملی در حوزه راهسازی استان در حال اجراست که شامل احداث باند دوم محور دره شهر- پل دختر- خرم آباد بروجرد که به طول ۴۲ کیلومتر است که ۲۸ کیلومتر آن در دست اجراست و با توجه به پیگیری های انجام گرفته و تامین منابع مالی روند اجرای این پروژه در سال جاری و همچنین در سال آتی با سرعت و شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: احداث راه اصلی ایلام به ایوان نیز از دیگر پروژه های در دست اجرا به طول ۳۵ کیلومتر است که ۱۵ کیلومتر از این محور به بهره برداری رسید و نیز ۴ کیلومتر دیگر هم در محدوده چوار در دست اقدام است که به زودی به اتمام خواهد رسید.

وی عنوان کرد: ۱۶ کیلومتری مابقی نیز جزو برنامه هایی است که عملیات چهارخطه کردن این محور را تکمیل کنیم.

کاظمی اظهار داشت: همچنین احداث راه قاضی خان- بدره- لومار همچنین مورموری -دهلران- انجیره به طول ۱۱۸ کیلومتر داریم که مطالعات کل محور به اتمام رسیده و هم اکنون ۱۳ کیلومتر از این محور در دست اقدام است.

وی عنوان کرد: همچنین بهسازی راه اصلی ایلام- دره شهر- آبدانان- دهلران به طول ۲۶۹ کیلومتر در دست اقدام است که ۶۳ کیلومتر از این محور به بهره برداری رسیده و ۳۱ کیلومتر آن نیز در دست اقدام است.

مدیر کل راه و شهرسازی ایلام عنوان کرد: اخیرا طرح ایلام- ملکشاهی - مهران نیز به این طرح الحاق شده که یکی از دغدغه ها و انتظارات به حق مردم بود با توجه به محور موجود ایلام- ملکشاهی- مهران که یک محور با مشخصات فنی راه نظامی بود این محور به یک راه اصلی ارتقا پیدا می کند و همچنین بهسازی ورودی این مسیر از سمت ملکشاهی در حال حاضر در دست اقدام گرفتیم که عملیات اجرایی آن به زودی شروع خواهد شد.

آخرین وضعیت تونل کبیرکوه

کاظمی گفت: همچنین احداث راه اصلی دره شهر به آبدانان که شامل تونل کبیر کوه به طول ۳۷ کیلومتر در دست اقدام است که در این محور ۲۰ کیلومتر آن عملیاتی شده و در حال حاضر دو پیمانکار در آن محور مشغول به کار هستند.

وی افزود: تونل هایی که در این محور از سمت دره شهر بوده عملیات حفاری آن به اتمام رسیده است، همچنین تونل بزرگ چهار هزار و ۸۰۰ متری از سمت آبدانان حدود سه هزار و ۷۰۰ متر از حفاری آن به اتمام رسیده و مابقی نیز جزو برنامه های است که تا پایان خرداد ماه به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: بهسازی راه اصلی صالح آباد به سمت مهران و همچنین محور دهلران- اندیمشک به طول ۲۶۹ کیلومتر است که ۳۸ کیلومتر از این محور به بهره برداری رسیده و ۶۸ کیلومتر آن نیز در دست اقدام است.

کاظمی اظهار داشت: حد فاصل دهلران - اندیمشک نیز در قالب دو قرارداد هم اکنون به طول ۳۰ کیلومتر در دست اقدام است که ۱۲ کیلومتر آن به زودی عملیات اجرایی آن به اتمام خواهد رسید.

وضعیت جاده ایلام-مهران

وی اظهار داشت: همچنین حد فاصل مهران به سمت صالح آباد که یکی از محورهای مهم استان است با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای سال آینده عملیات آن به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: همچنین بهسازی راه اصلی حمیل به سمت ایلام و صالح آباد به طول ۱۰۴ کیلومتر است که ۲۶ کیلومتر از این محور به بهره برداری رسیده و ۴۲ کیلومتر نیز در دست اقدام است، برای مابقی محور به طول ۳۶ کیلومتر نیز مطالعات ان انجام شده و با توجه به پیگیری های به عمل آمده عملیات اجرایی آن در قطعات مختلف در سال آتی آغاز خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی ایلام افزود: بهسازی گردنه قلاجه و تامین روشنایی و تهویه تونل از دیگر اقدامات در دست اجراست که طول این محور ۲۰ کیلومتر بوده ۱۶ کیلومتر آن به اتمام رسیده و ۴ کیلومتر مابقی در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: همچنین پروژه جدید نیز به اسم چم سرخ -حاضر میل امسال در پیوست قانون بودجه درج می شود.