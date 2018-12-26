اتوبوس دانشجویان فاقد معاینه فنی بوده است

سید نواب حسینی‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف از حادثه روز گذشته واژگونی اتوبوسی که سبب فوت ۹ دانشجو شد، اظهار داشت: شاید این بحث‌ها در چنین وضعیتی مناسب نباشد اما این اتوبوس دارای برگه معاینه فنی نبود و باید سال ۹۱ از رده خارج می‌شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته استاندار وقت بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها ابلاغ کرد که سرویس‌ها و خودروهای مصرفی باید دارای برگه معاینه فنی باشند، در غیر این صورت نباید صورت وضعیت پیمانکاران را تائید کرد، گفت: با وجود این تأکیدات همچنان نهادهایی در برابر نظارت بر اجرای این بخشنامه مقاومت می‌کردند.

حسینی‌منش با بیان اینکه در بررسی‌های اولیه از اتوبوس واژگون شده مشخص شد سال تولید این اتوبوس مربوط به سال ۸۱ است، افزود: بر اساس سن فرسودگی، این اتوبوس که مربوط به اسلامشهر است باید سال ۹۱ از رده خارج می‌شد در حالی‌ که مشغول فعالیت در سه بخش سرویس دانشگاه آزاد می‌شود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران ادامه داد: متأسفانه ما تنها در زمان حوادث به برخی موضوعات توجه می‌کنیم و زمان‌های دیگر، درگیر مسائل دیگر می‌شویم که سرانجام این بی‌توجهی، رقم خوردن حادثه‌ای به این بزرگی و ناگواری است. شاید تأکید بر گرفتن یک معاینه فنی ساده در زمان‌های معمولی به چشم نیاید و تنها به عنوان پیشگیری از آلایندگی، مورد توجه قرار گیرد اما در این حادثه مشخص شد داشتن معاینه فنی از لحاظ ایمنی نیز مؤثر است.

وی با تأکید بر اینکه هنوز مشخص نشده دلیل اصلی این حادثه چه بوده است، تصریح کرد: این اتوبوس معاینه فنی نداشته و باید این قبیل اتوبوس‌ها که مورد استفاده تعداد زیادی دانشجو است، از لحاظ ایمنی مورد تائید قرار گیرد.

حسینی‌منش در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود احتمال چنین حوادثی، هنوز برخی از دستگاه‌ها در برابر گرفتن برگه معاینه فنی مقاومت می‌کنند؟ گفت: متأسفانه ما به جز دانشگاه‌ها، در خصوص نهادهای نظامی نیز چنین مشکلی را داریم و اجازه ورود به ما برای کنترل خودروهایشان را نمی‌دهند. این در حالی است که به جز بخشنامه سال گذشته استانداری، شهردار تهران نیز مجدداً این بخشنامه را ابلاغ کرده و نهادهای نظامی درخواست کرده‌اند فضا را برای نظارت بر خودروهایشان فراهم کنند. این در حالی است که این اتفاق باید داوطلبانه رخ دهد اما می‌بینیم تا زمانی که ما این محدودیت‌های نظارتی را رسانه‌ای نکرده بودیم، دو کارخانه خودروسازی بزرگ اجازه نظارت به سرویس‌های کارکنانشان را به ما ندادند و همچنان برخی از دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه آزاد، پادگان‌ها و ... این اجازه را نمی‌دهند و هماهنگی‌ها برای این اتفاق سخت و طاقت‌فرسا است.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران اضافه کرد: اگر مجبور به استفاده از خودروهای فرسوده برای سرویس ادارات و دانشگاه‌ها هستیم، حتماً برگه معاینه فنی را بگیریم و دستکم از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ندارد تابلوهای هشداردهنده‌ای بر روی خودروهایی که در برابر اجرای معاینه فنی مقاومت می‌کنند، نصب شود یا اعلام‌های هشداردهنده‌ای در این خصوص انجام شود تا شهروندان و دانشجویان داوطلبانه از این خودروها استفاده نکنند، گفت: چرا ما باید همیشه فشار را بر روی مردم و مصرف‌کننده ایجاد کنیم؟ این در حالی است که باید نهاد سرویس‌دهنده، مسئولیت خود را قبول کند. اگر به این بخش از دانشگاه رفته باشید، می‌بینید به دلیل شیب تندی که دارد، حتی اگر گاری نیز بگذارند، ترجیح دانشجویان و مراجعه‌کنندگان آن است که از این وسیله استفاده شود درحالی‌که در این شیب تند نه گاردریل و نه سرعت‌گیر وجود دارد. سال‌های گذشته این سرویس را شرکت واحد به دانشجویان می‌داد که گفته می‌شود پیمانکار دیگری که با هزینه کمتر این کار را انجام می‌داده، این مسئولیت را قبول کرده که نتیجه آن نیز در این حادثه تلخ مشخص شد؛ متأسفانه داغ جوانان، داغی نیست که به راحتی فراموش شود.