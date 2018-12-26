برخورداری از آمار دقیق تصمیم گیری بهتر مدیران را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون استاندار آذربایجان شرقی، امروز به همراه معاونین خود به مناسبت هفته ثبت احوال از اداره ثبت احوال شهرستان مرند کرد.

داود گرشاسبی فرماندار شهرستان ویژه مرند، ضمن بازدید از اداره ثبت احوال این شهرستان، هفته ثبت احوال را فرصتی برای ارج نهادن به تلاش های خدمتگزاران دلسوزعرصه ثبت احوال دانست و ابراز داشت: ثبت احوال در جمع آوری و انعکاس به روز و دقیق آمار وقایع حیاتی نقش موثری دارد.

وی بر ضرورت برخورداری مدیران از آمار به روز تاکید کرد و افزود: برخورداری از آمار دقیق و به روز موجب تصمیم گیری بهتر مدیران در عرصه های مختلف می شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: ثبت‌احوال جزء ادارات بسیار مهم و تاثیرگذار بوده و مامورین این سازمان در واقع حافظ هویت و فرهنگ کشورمان هستند.

گفتنی است، در ادامه این بازدید از واحدهای مختلف این اداره، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در جریان روند ثبت نام برای کارت ملی هوشمند قرار گرفت.