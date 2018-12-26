برگزاری جشن بزرگ انقلاب با محوریت مناطق روستایی و عشایری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نصرالله مصطفوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در هر شهرستان نیز دو منطقه با برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری جشن چهل سالگی انقلاب در نظر گرفته می شود.

مصطفوی با اشاره به چهل سالگی انقلاب و بیانات امام خمینی(ره)، تصریح کرد: پیروزی که در سال ۵۷ و ۵۸ رقم خورد، معجزه قرن و انفجار نور بود.

وی ابراز داشت: دهه فجر فرصت طلایی برای بازخوانی و بیان دستاوردها و اقدامات است و هرچه از زمان انقلاب بگذرد، اهمیت تبیین دستاوردها و اقدامات دو چندان می شود.

مصطفوی، سیاه نمایی، بزرگ کردن مشکلات، کوچک شمردن خدمات و ضعیف و ناتوان جلوه دادن مسئولین را از جمله اقدامات دشمنان دانست و با اشاره به تلاش رسانه ای غرب، ابراز داشت: تبیین دستاورد ها، اقدامات و خدمات نظام برای بخش های مختلف جامعه ضروری است.

مصطفوی گفت: مردم ما طی این ۴۰ سال نشان دادند که مقابل تمام توطئه ها ها ایستاده و می ایستند و مسئولان نیز باید تمام توان خود برای بهبود خدمات رسانی به مردم را در طبق اخلاص بگذارند.

مصطفوی از فعالیت کمیته ای با محوریت چهل سالگی انقلاب خبر داد و بیان کرد: تبیین و انعکاس اقدامات انجام شده و پوشش مناطق روستایی و عشایری با محورهای چهل سالگی انقلاب و دهه فجر از محورهای این برنامه است.

مصطفوی گفت: تبیین اقدامات انجام شده پس از انقلاب، فراهم سازی زمینه مشارکت دستگاه های متولی حوزه عشایری و روستایی با محوریت برنامه های دهه فجر و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی هنری حوزه روستایی و عشایری با هدف افزایش نشاط از برنامه های هدفگذاری شده است.

مصطفوی ویزیت و درمان رایگان بیماران در مناطق روستایی و عشایری وهمچنین اجرای طرح های رایگان واکسیناسیون دام با همکاری دامپزشکی استان را از دیگر برنامه های مورد در نظر در آستانه چهل سالگی انقلاب دانست.

مصطفوی با اشاره به رشد خدمات بخش کشاورزی، از کسب رتبه های جهانی و ملی در تولید محصولات مختلف خبر داد و بیان داشت: در زمان قبل از انقلاب، سطح زیر کشت محصولات باغی استان ۲۶۳۰ هکتار بود که در حال حاضر به ۳۸ هزارو ۳۲۸ ‌هکتار رسیده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان، گفت: همچنین تولیدات باغی استان از ۲۲ هزار تن محصول پیش از انقلاب به ۲۶۰ هزار و ۱۲۲ تن رسیده است.

مصطفوی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب اشتغال زایی بخش کشاورزی استان چهارهزارو ۳۷۰ نفر بود که در حال حاضر به ۵۴ هزارو ۳۹۳ نفر رسیده است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر در بخش های مختلف کشاورزی رشد بسیار بالای تولید و خدمات به نسبت قبل از انقلاب را به شکل محسوس شاهدیم.