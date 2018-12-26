به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده در جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تشریح برنامه‌های کمیته فرهنگی ـ هنری ستاد دهه فجر استان یزد اظهار داشت: مجموع برنامه‌های فرهنگی و هنری تدارک دیده شده به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در قالب چهل‌گانه‌های انقلاب با لوگو و زمینه مشخص تدوین شده است.

وی افزود: برگزاری ۴۰ جشن انقلاب، ۴۰ جشن کتاب، تجلیل از ۴۰ هنرمند و نویسنده، حمایت از انتشار ۴۰ کتاب با موضوع انقلاب اسلامی، ۴۰ نمایشگاه کتاب و نشر و ... بخشی از چهل‌گانه‌های تدارک دیده شده برای اجرا در ایام الله دهه فجر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در مورد ساخت مستند نوفل لوشاتو نیز عنوان کرد: در میان همراهان امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو، تعدادی از چهره‌های شاخص یزد به چشم می‌خورد که در تلاش هستیم مستندی از حضور این چهره‌ها در نوفل لوشاتو و همراهی با امام به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تهیه کنیم.

جوادیان زاده ادامه داد: در حوزه عکس نیز امسال با استفاده از آرشیو موجود در اداره ارشاد یزد، ۴۰ قطعه از عکس‌هایی که در دوران انقلاب اسلامی توسط عکاسان آن زمان تهیه شده و تاکنون در هیچ رسانه یا نمایشگاهی دیده نشده، در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از اجرای برش استانی تمام رویدادهای فرهنگی هنری فجر در استان یزد خبر داد و بیان کرد: تا آنجا که مقدور باشد، تمام جشنواره های فرهنگی هنری فجر که در سطح ملی اجرا می‌شود را در یزد نیز اجرا خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همچنین با بیان اینکه نمایشگاه کتاب بزرگترین برنامه و رویداد فرهنگی است، افزود: امسال این نمایشگاه با رویکرد انقلاب اسلامی برپا می‌شود و غرفه ویژه انقلاب اسلامی نیز با برنامه های متنوع با محوریت انقلاب در این غرفه اجرا خواهد شد.

جوادیان زاده، جشن امضای باشگاه‌های کتابخوانی، برپایی جنگ‌های انقلاب، رونمایی از کتاب‌های منتشر شده با موضوع انقلاب و ... را برخی دیگر از برنامه های کمیته فرهنگی هنری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد.