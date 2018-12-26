مسئولین فعال هیئات مذهبی ری تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه و هم زمان با هفته فرهنگی ری مسئولین فعال هیئات مذهبی این شهرستان تقدیر شدند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ری در این جلسه که با حضور اعضای شورای هیئات مذهبی این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی گفت: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) جایگاه بسیار بالایی دارد که هم در کلام و عمل ائمه علیهم السلام و هم در گفتار و رفتار علماء دین به بزرگداشت مقام ایشان تاکید شده است.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری ری را به برکت حضرت قبله تهران نامیدند، که این گفتار مسئولیت بیشتری بر دوش مسئولان این شهرستان قرار داده است.

حجت الاسلام علی کنگرلو اضافه کرد: مسئولان باید بیش از پیش در نشان دادن و شناساندن حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به قشرهای مختلف تلاش کنند و بستر را برای هرچه بیشتر مانوس شدن مردم و بهرمند شدن از برکات آن حضرت ایجاد کرد، لذا پیرو این هدف در هفته فرهنگی و مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برای اولین بار در شهرستان ری هفت شب جشن و بزرگداشت توسط هیئت های محوری و شاخص با هماهنگی این اداره و حضور اقشار مختلف مردم برپا شد.

وی گفت: در این مراسمات مولودی خوانی و سخنرانی پیرامون شخصیت حضرت و برنامه های فرهنگی متنوع اجراشد.

کنگرلو گفت: در انتهای جلسه از افرادی که تلاش و زحمت در برپایی این مراسمات داشتند، مانند حاج ابوالقاسمی،حبیبیان، صدیق، رام، اسماعیلی، غلامرضا زاده، حاج امیر نعیمی، مسئولین هیئات پیروان شهدای کربلا، حسنیه کریم اهل البیت(ع)، جامعه الذاکرین، انصار سیدالساجدین، حرم الحسین، مسجد حضرت ولی عصر، محبان حضرت زهرا(س) تقدیر شد.