استاندار سیستان و بلوچستان رحلت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام احمدعلی موهبتی آمده است: رحلت جانگداز عالم برجسته، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی موجب تاثر و تالم فراوان شد.

شخصیت علمی و عمق دانش و تسلط این عالم در علوم اسلامی زبانزد خاص و عام بود و در حوزه مسئولیت‌ های قانونی نیز بویژه در سیستم قضایی کشور، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر امور محوله موجب تحولات مثبتی در نظام اسلامی شد و پس از تحمل رنج و درد ناشی از بیماری به حضرت امام خمینی (ره) و یاران خود پیوست.

اینجانب این ضایعه عظیم را به محضر مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، علما و روحانیون حوزه‌های علمیه، آحاد مردم انقلابی ایران اسلامی و بیت مکرم این مرحوم تسلیت عرض کرده و از درگاه پروردگار متعال برای آن عالم فرزانه علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان سلامتی و صبر جمیل مسئلت می کنم.

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان پس از سال ها مجاهدت و خدمات به نظام و انقلاب، پس از تحمل یک دوره بیماری ساعت ۲۲دوشنبه شب در سن ۷۰ سالگی دیده از جهان فروبست و به دیدار حق شتافت.