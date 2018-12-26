  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

استاندار سیستان و بلوچستان رحلت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

استاندار سیستان و بلوچستان رحلت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان با صدور پیامی درگذشت حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام احمدعلی موهبتی آمده است: رحلت جانگداز عالم برجسته، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی موجب تاثر و تالم فراوان شد.

شخصیت علمی و عمق دانش و تسلط این عالم در علوم اسلامی زبانزد خاص و عام بود و در حوزه مسئولیت‌ های قانونی نیز بویژه در سیستم قضایی کشور، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر امور محوله موجب تحولات مثبتی در نظام اسلامی شد و پس از تحمل رنج و درد ناشی از بیماری به حضرت امام خمینی (ره) و یاران خود پیوست.

اینجانب این ضایعه عظیم را به محضر مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، علما و روحانیون حوزه‌های علمیه، آحاد مردم انقلابی ایران اسلامی و بیت مکرم این مرحوم تسلیت عرض کرده و از درگاه پروردگار متعال برای آن عالم فرزانه علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان سلامتی و صبر جمیل مسئلت می کنم.

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان پس از سال ها مجاهدت و خدمات به نظام و انقلاب، پس از تحمل یک دوره بیماری ساعت ۲۲دوشنبه شب در سن ۷۰ سالگی دیده از جهان فروبست و به دیدار حق شتافت.

کد مطلب 4495945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها