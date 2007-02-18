از بین بردن اعمال سلیقه های شخصی در برنامه ریزی های دانشگاه آزاد/ ارائه تسهیلات ویژه برای راه اندازی مسجد در واحدهای دانشگاه آزاد

دکتر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پژوهش محوری، زمینه سازی برای اعتدال فرهنگی و ایجاد ساختار مناسب در دانشگاه اصلی ترین دلایل موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه ی اشاعه و نهادینه سازی مبانی فرهنگی بوده است.

وی اظهار داشت: مدیران و مسئولان فرهنگی دانشگاه ها باید برای انجام هر چه بهتر امور فرهنگی اطلاعات خود را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی گسترش دهند زیرا فرهنگ پدیده ای است که نمی توان برای آن حد و مرزی قائل شد.

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تعمیق و گسترش فرهنگ سازی هرچه بهتر در دانشگاه ها انجام می شود.

صالحی با اشاره به بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی برای راه اندازی مساجد در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد افزود: طبق بخشنامه دانشگاه آزاد تمامی واحدهای دانشگاه آزاد طی برنامه ای سه ساله در راستای توسعه فضای عمرانی موظف به تاسیس مسجد شده اند.

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی هر واحدی که تصمیم به راه اندازی و تاسیس مسجد داشته باشد از تسهیلات مالی ویژه ای برخوردار خواهد شد. تامین نقشه مسجد دانشگاه بدون پرداخت هزینه، پرداخت وام از صندوق مشترک دانشگاه و تخصیص اعتبارات بانکی از جمله تسهیلاتی است که در اختیار واحدهای دانشگاه آزاد قرار خواهد گرفت.

صالحی اظهار داشت: این بخشنامه در تاریخ 17 آبان ماه به تمامی واحدهای دانشگاه آزاد ابلاغ شده و در این مدت 10 تا 15 درخواست مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: کمیته ای متشکل از نماینده عمرانی دانشگاه، نماینده فرهنگی و نماینده اداره تسهیلات اعتباری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی درخواست واحدهای مختلف دانشگاه آزاد را مورد بررسی قرار می دهند.