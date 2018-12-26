بازگشت بودجه انتقال آب یک اقدام غیرکارشناسی است

سید لطیف سیف السادات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازگشت بودجه طرح های انتقال آب و حذف بودجه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری نشان از نگاه تحقیرآمیز دولت به اکثریت نمایندگان استان خوزستان در مجلس است.

وی افزود: در حالی که موضوع انتقال آب یک موضوع غیر علمی و غیر کارشناسی است ولی می بینیم که برخی نمایندگان مجلس از استان های دیگر با یک قهر کردن نمایشی، دولت تسلیم آنها می شود اما شاهد حذف بودجه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری به عنوان فرمان مقام معظم رهبری و مصوبه هیئت دولت هستیم.

سیف السادات، اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را عنایت و تفضل مقام معظم رهبری به مردم خوزستان برشمرد و گفت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری موسوم به طرح مقام معظم رهبری یک طرح مهم و موثر در حوزه کشاورزی است که نقش مهمی در اشتغالزایی پایدار، خودکفایی ملی، ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولیدات کشاورزی استان خواهد داشت و انتظار می رود با تامین اعتبارات لازم، اجرای این طرح با شدت و جدیت بیشتری پیگیری شود و نیمه تمام نماند.