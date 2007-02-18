بخش مستند جشنواره فجر سطحی قابل قبول داشت

ابراهیم فروزش عضو هیئت داوران بخش چشم واقعیت (سینمای مستند) جشنواره فجر امسال ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "با آثار بسیار متفاوت، متنوع و پر بار روبرو بودیم. این آثار از نظر تکنیکی در سطحی مطلوب و قابل قبول قرار داشتند. بیشتر این آثار در زمینه تکنیک و محتوا هماهنگ بودند. برخی هم برای بیان محتوای خود به داستان گویی رو آورده بودند. رقابت نزدیکی که بین فیلم های بخش مسابقه وجود داشت تا حدی قضاوت و داوری را مشکل می کرد."



این فیلمساز تاکید کرد: "اگر فیلمی در بخش مستند جشنواره فجر امسال حضور داشت ولی موفق به دریافت جایزه نشد، به مفهوم کیفیت بد و ضعیف آن نیست؛ بلکه انتخاب های ما محدود بود و نمی توانستیم بیش از این انتخاب کنیم. البته داوری بر اساس اکثریت آرا صورت گرفت و در انتخاب آثار نظرات مشترکی داشتیم."



فروزش در مورد مضامین غالب آثار بخش مستند اظهار داشت: "تقریباً هر موضوعی که می تواند در قالب مستند جای بگیرد در میان آثار حاضر در جشنواره وجود داشت. تنها مضمونی که کمبود آن در میان آثار مستند شرکت کننده به چشم می خورد، مستندهایی درباره طبیعت و محیط زیست بود. البته در مورد آلودگی محیط زیست، پیروز کلانتری و روبرت صافاریان فیلم هایی در جشنواره داشتند. در مورد محیط زیست مضمونی که مورد نظر من است، طبیعت و ساخته های دست طبیعت است."



فروزش در مورد اهمیت حضور توام فیلمسازان قدیمی و صاحب سبک در کنار کارگردان های جوان در بخش مستند توضیح داد: "به طور کلی حضور فیلمسازان قدیمی و کارگردان های تازه کار در جشنواره،نشان می دهد اقبال و توجه به سینمای مستند بیشتر شده است. جوان های مستندساز با دلگرمی سینماگران شاخص این عرصه اقدام به تولید آثار خود می کنند و این نکته ای بسیار مثبت است. امیدوارم این جوان ها اگر در آینده به سمت تولید آثار رو می آورند سینمای مستند را هم فراموش نکنند."



این سینماگر با اظهار امیدواری از مستقل شدن بخش مستند در عرصه جشنواره ای اعلام کرد: "امیدوارم سینمای مستند به جایگاه واقعی خود برسد، به طوری که مستقل شود و فقط در دل جشنواره فیلم حضور نداشته باشد. این امر نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان است."