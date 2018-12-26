قدرت بازدارندگی ایران تصور تجاوز به کشور را از دشمن گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابراهیم گلفام پیش از ظهر چهارشنبه در یازدهمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع) و مراسم «جوان سرباز» شرق استان تهران طی سخنانی گفت: در زمان طاغوت برای ما سربازی یک خفت بود و برای من و امثال من خیلی ننگ بود که بخواهیم در زمان طاغوت خدمت بکنیم.

وی بیان کرد: اما سربازی برای جمهوری اسلامی ایران یک افتخار محسوب می شود.

جانشین فرهنگی تبلیغاتی ستاد کل نیروی مسلح گفت: ۳۹ هزار شهید سرباز در نیروی زمینی ناجا تقدیم انقلاب کردیم، این عدد و رقم کمی نیست و این عزیزان برای آبادی جمهوری اسلامی ایران جان خود را تقدیم کردند.

وی وضعیت کنونی نیروی های مسلح را مناسب توصیف کرد و گفت: نیروهای مسلح آن قدر هوشمند هستند، که دشمنان اجازه اندیشیدن به تجاوز به این خاک مقدس را به خود نمی دهند، در واقع قدرت بازدارندگی ما تصور تجاوز به کشور را از دشمن گرفته است.

جانشین فرهنگی تبلیغاتی ستادکل نیروی مصلح بیان کرد: سربازان و نیروی های مسلح آماده هستند و آن قدر هوشمندانه عمل کرده اند، که دشمن در خواب ببیند که بتواند ‌در ایران نفوذ پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: من به این اعتقادات رسیده ام که سربازان جمهوری اسلامی ایران جزو بهترین سربازان دنیا هستند، آن ها از جان خود می گذرند، تا پرچم ایران اسلامی بالا باشد و این یک افتخار است و ستاد کل نیروی های مسلح نیز تمام توان خود را به کار گرفته است، که سربازان راحت تر و با امکانات بیشتری خدمت سربازی خود را به پایان برساند.

گلفام سپس با اشاره به حماسه ۹ دی بیان کرد: یوم الله نهم دی ماه، روز بصیرت و هوشیاری ملت ایران است و این حماسه باید هرساله باشکوه تر برگزار شود، در فتنه سال ۱۳۸۸، فتنه گران نه تنها به ملت ایران و عاشورای حسینی توهین و اهانت کردند بلکه به اسلام عزیز نیز هتاکی شد.

وی با بیان این که فتنه۸۸ بخشی از جنگ نرم و فتنه تمام عیار بود، گفت: باید ملت ایران مراقب جنگ نرم باشند، در جنگ نرم هوشمندانه عمل کنیم اگر غفلت کنیم ضربه ای سنگینی از دشمن می خوریم، همان طور که در فتنه ۸۸ اگر حضور مردم انقلابی نبود جمهوری اسلامی ایران از دست رفته بود، این ملت آتش به اختیار به صحنه آمدند و از رهبری، مرجعیت، اسلام خود حمایت کردنند.