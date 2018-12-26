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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

نام‌گذاری سالن نمایش خانه تئاتر به نام «عباس جوانمرد»

نام‌گذاری سالن نمایش خانه تئاتر به نام «عباس جوانمرد»

هیات مدیره خانه تئاتر در آخرین جلسه خود عنوان «عباس جوانمرد» را برای سالن نمایش عمارت این خانه تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در جلسه هیات مدیره خانه تئاتر که دوشنبه ۳ دی ماه در خانه تئاتر تشکیل شد، اعضای حاضر هیات مدیره با اکثریت آرا نسبت به نام گذاری سالن نمایش عمارت خانه تئاتر به نام «عباس جوانمرد» موافقت کردند.

عباس جوانمرد تحصیل در رشته‌ بازیگری را در سال ۱۳۳۲ در «هنرستان هنرپیشگی» در تهران آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۳۴ دوره‌ کارگردانی و بازیگری را، زیر نظر پروفسور دیویدسون در دانشگاه تهران گذراند و در همان سال گروه هنر ملی را با تنی چند از همفکران خود، در خانه شاهین سرکیسیان بنیان نهاد.

وی در سال ۱۳۳۷ دوره‌های آموزش گویندگی و کارگردانی را در تلویزیون ملی ایران تشکیل داد و در سال ۱۳۳۹ سازمان تئاترهای تلویزیونی را در قالب۶  گروه تئاتری به سرپرستی عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، جعفر والی، موحد دیلمقانی، رکن‌الدین خسروی و خودش پی‌ریزی کرد.

اولین تله‌تئاتر پخش شده از تلویزیون ملی ایران «مارگریت» نوشته آرمان سالاکرو ترجمه شاهین سرکیسیان به کارگردانی عباس جوانمرد بوده‌است.

سالن نمایش عمارت جدید خانه تئاتر به صورت بلک باکس طراحی شده و با ظرفیت ۱۸۳ نفر به زودی شاهد به اجرا رفتن نمایش‌های مختلف خواهد بود. این سالن با جدیدترین و بهترین تجهیزات صوتی و نوری مجهز شده است.

کد مطلب 4495971
آروین موذن زاده

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