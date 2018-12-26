راه اندازی ناحیه صنعتی چوب در سمقاور کمیجان مدنظر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمره روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: توسعه و گسترش شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرکزی با هدف توسعه و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌ های صنعتی استان مرکزی افزود: هم اکنون ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان مرکزی فعال هستند. در سال جاری هم، ایجاد، توسعه و گسترش چند ناحیه صنعتی دیگر در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: پیگیری ایجاد ناحیه صنعتی سمقاور مورد نظر است که پس از تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی مطالعه مکان سنجی آن انجام و در جلسه توسعه و برنامه‌ریزی استان هم مصوب شده، هم اکنون در حال تملک زمین هستیم و مطالعات فاز یک نیز در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌ های صنعتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سمقاور از پتانسیل خوبی در حوزه صنعت چوب ازجمله منبت و مبل برخوردار است، که با ایجاد ناحیه صنعتی در روستای سمقاور صنعت چوب در یک منطقه ساماندهی می‌شود. چرا که صنعتگران چوب در روستا پراکنده هستند و با ایجاد این ناحیه صنعتی صنعتگران در یک مکان مناسب متمرکز می‌شوند و می‌توانند فعالیت خود را توسعه دهند و با شکل گرفتن این ناحیه و استقرار صنعتگران چوب، زمینه توسعه کسب و کار در روستا فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه پیگیری ناحیه صنعتی آوه نیز در دستور کار قرار دارد، بیان داشت: کار مطالعات مکان‌یابی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم کار عملیاتی را در این منطقه آغاز کنیم.

آمره خاطرنشان کرد: همچنین توسعه چند شهرک صنعتی دیگر در دستور کار است، از جمله توسعه ناحیه صنعتی شهید سعیدی به میزان افزایش ۲۰ هکتار، که در مراحل پایانی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌ های صنعتی استان مرکزی ادامه داد: همچنین موضوع عملیات اجرایی توسعه ناحیه صنعتی پرندک در حال پیگیری است. در این ارتباط تملک زمین و مطالعات فاز ۱ و ۲ هم انجام شده و به زودی عملیات اجرایی شروع می شود.

وی بیان داشت: مطالعات فاز یک ناحیه صنعتی خنجین به اتمام رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری عملیات اجرایی در این منطقه آغاز شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌ های صنعتی استان مرکزی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲۷۰۰ واحد صنعتی طرف قرارداد شرکت شهرک های صنعتی استان هستند. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون قریب ۹۰ واحد صنعتی دیگر با ما قرارداد بسته اند و بیش از ۷۰ هکتار زمین نیز واگذار شده است.