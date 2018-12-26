به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دانافر در جلسه ستاد دهه فجر استان یزد با اشاره به اینکه کمیته دانش آموزی و فرهنگیان یکی از مهمترین و اثرگذارترین کمیته های اجرای برنامه های ستاد دهه فجر است، اظهار داشت: در این کمیته کودکان و نوجوانانی نقش آفرینی می کنند که خود دوران انقلاب را درک نکرده اند اما با مطالعه و مرور خاطرات فعالان انقلاب، در اجرای برنامه های دهه فجر سهیم می شوند.

وی با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر امسال حداقل ۲۰۰ برنامه در سطح مدارس استان یزد اجرا می شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه جمعیت دانش آموزی استان یزد ۲۵۰ هزار نفر است، رویکرد ما این است که همه دانش آموزان در برنامه های چلهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت داشته باشند.

دانافر با تشریح بخشی از برنامه های تدارک دیده شده توسط آموزش و پرورش استان یزد برای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: مسابقات فرهنگی با پنج محور در ۵۸ رشته و گرایش برای ۱۲۰ دانش آموز در سطح استان اجرا می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد همچنین از برگزاری جشنواره قصه گویی، جشنواره نقاشی، مسابقه کتابخوانی، مسابقات ورزشی، جشنواره زندگی به سبک روح‌الله و ... در این ایام خبر داد.

وی یادآور شد: امسال ۱۳۵۷ دانش آموز به نشانه پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷، سرود دسته‌جمعی اجرا می‌کنند که اصلی‌ترین برنامه این گروه در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن اجرا خواهد شد.

دانافر همچنین از اعزام ۸ هزار دانش آموز از استان یزد به اردوی راهیان نور خبر داد و اظهار داشت: امسال به منظور آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای صنایع دریایی در طول ۴۰ سال گذشته، راهیان نور دریایی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای بخشی از این برنامه‌ها به حمایت مالی نیاز است، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد قول‌هایی در این زمینه داده و قرار است با مشارکت بخش خصوصی، جوایز جشنواره‌ها و برنامه‌ها را تامین کنیم.