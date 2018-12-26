مدیریت محتوا در برنامه های دهه فجر وایام فاطمیه موردتوجه قرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه درنود و یکمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی، با بیان اینکه ایام فاطمیه دوم با دهه فجر مقارن است، گفت: باید باهمافزایی مدیریت لازم را در اجرای برنامهها موردنظر قرار دهیم.
وی اظهار کرد: در بحث ایام فاطمیه اول و فاطمیه دوم تمهیدات لازم مدنظرقرار گیردِ و برنامهریزی لازم انجام شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب قرار داریم و کارگروه های دیگری در این زمینه کار میکنند و در این زمینه تشکلهای مذهبی و هیئتهای مذهبی نقشآفرینی لازم را داشته باشند.
صفی یاری تأکید کرد: در استان زنجان ستاد شئون فرهنگی فعالیت خوبی دارد وهم اندیشی در حوزه مناسبتهای دینی انجام میشود.
وی با بیان اینکه شورای هیئتهای مذهبی میتواند فضای مناسبی برای برنامه ریزی در مناسبتهای دینی باشد، افزود: در این زمینه هیئتهای مذهبی نقطه نظرات کارشناسی و تکمیلی ارائه بدهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: سیاست ستاد مرکزی این است که فاطمیه دوم پررنگ باشد و خوشبختانه این مهم در استان زنجان چند سالی است که به خوبی اجرایی میشود.
صفی یاری ابراز کرد: مدیریت محتوا در بحث سخنرانها، مداح و هیئتها در برنامههای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام فاطمیه موردتوجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شهدای مدافع حرم باید گرامی داشته شوند، افزود: رزمندگان مدافع حرم ایثارکردندو نباید به فراموشی سپرده شوند.
صفی یاری تأکید کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری خط قرمز نظام اسلامی، وحدت و انسجام اسلامی و عدم اهانت به مقدسات شیعه و سنی است و باید در این سال که شرایط حساسی است بیشتر پر رنگ شود و با ابزارهای مختلف بیشتر به این امر توجه شود.
وی ابراز کرد: در ایام فاطمیه و دهه فجر چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۷۰۰ برنامه و فعالیت ویژه با رنگ و بوی فاطمی در استان زنجان برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: شهرداری زنجان نسبت به فضاسازی محیطی در مناسبت های دینی همکاری کند.
وی بر اجرای گفتمان دینی در مدارس برای دانش آموزان تأکید کرد و گفت: در بحث گفتان های دینی در دانشگاهها هم برنامهریزی لازم را داشته و ورود خواهیم کرد.
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