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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد:

کنگره شهدای اقلیت‌های مذهبی در یزد برگزار می‌شود

کنگره شهدای اقلیت‌های مذهبی در یزد برگزار می‌شود

یزد ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با اشاره به اینکه نام یک شهید زرتشتی در میان شهدای استان یزد است، گفت: به همین دلیل در صدد برگزاری کنگره ملی شهدای اقلیت‌های مذهبی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ابراهیمی در جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان یزد با اشاره به حضور تعداد زیادی از اقلیت‌های زرتشتی در استان یزد اظهار داشت: نام یک شهید زرتشتی نیز در میان شهدای استان یزد به چشم می‌خورد.

وی افزود: به همین مناسبت در صدد هستیم کنگره ملی شهدای اقلیت‌های مذهبی را در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان یزد برگزار کنیم و آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد.

ابراهیمی عنوان کرد: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۴۰ برنامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تدارک دیده شده که به تدریج از ابتدای سال اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد، تکریم ۴۰ جانباز، ۴۰ نخبه ایثارگر، ۴۰ آزاده، ۴۰ خانواده شهید و ... از دیگر برنامه‌هایی است که به مناسبت ایام الله دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در یزد اجرا می شود.

وی افزود: یادواره اسوه های انقلاب به یاد مادران و همسران متوفی شهدای همچنین یادواره شهدای ناجا نیز در ایام دهه فجر امسال اجرا خواهد شد.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اپلیکیشن ایثار نیز در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد طراحی شده که در ایام دهه فجر از آن رونمایی خواهد شد.

وی به تشریح سایر برنامه های کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر پرداخت و یادآور شد: رویکرد همه برنامه های این کمیته، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

کد مطلب 4495984

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