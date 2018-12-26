به گزارش خبرنگار مهر، احمد ابراهیمی در جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان یزد با اشاره به حضور تعداد زیادی از اقلیت‌های زرتشتی در استان یزد اظهار داشت: نام یک شهید زرتشتی نیز در میان شهدای استان یزد به چشم می‌خورد.

وی افزود: به همین مناسبت در صدد هستیم کنگره ملی شهدای اقلیت‌های مذهبی را در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان یزد برگزار کنیم و آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد.

ابراهیمی عنوان کرد: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۴۰ برنامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تدارک دیده شده که به تدریج از ابتدای سال اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد، تکریم ۴۰ جانباز، ۴۰ نخبه ایثارگر، ۴۰ آزاده، ۴۰ خانواده شهید و ... از دیگر برنامه‌هایی است که به مناسبت ایام الله دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در یزد اجرا می شود.

وی افزود: یادواره اسوه های انقلاب به یاد مادران و همسران متوفی شهدای همچنین یادواره شهدای ناجا نیز در ایام دهه فجر امسال اجرا خواهد شد.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اپلیکیشن ایثار نیز در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد طراحی شده که در ایام دهه فجر از آن رونمایی خواهد شد.

وی به تشریح سایر برنامه های کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر پرداخت و یادآور شد: رویکرد همه برنامه های این کمیته، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.