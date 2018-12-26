کنفرانس جهانی صلح و عدالت در اسفند ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس جهانی صلح و عدالت با تاکید بر اندیشه های امام خامنه ای در اسفند ماه در تهران برگزار می شود.

مجمع جهانی صلح اسلامی در نظر دارد اسفند ماه سال جاری کنفراس جهانی صلح و عدالت با تاکید بر اندیشه های امام خامنه ای و با شعار صلح عادلانه گفتمان مشترک جهانی را با محورهای زیر برگزار نماید:

مفهوم شناسی و مبانی نظری صلح و عدالت

۱- بررسی ارتباط مفهومی صلح و عدالت

۲- بررسی ارتباط مفهومی کرامت انسانی در صلح و عدالت

۳- رویکردهای مشترک ادیان و مذاهب به صلح و عدالت

۴- مبانی شناسی صلح عادلانه

۵- فرهنگ شناسی صلح و عدالت در جهان

آسیب شناسی صلح و عدالت

۱- آسیب شناسی صلح و عدالت در جهان معاصر با تأکید بر اخلاق، عزت، کرامت و مصلحت

۲- دفاع مشروع، عدالت و صلح ماندگار

۳- چرایی ناکارآمدی دستگاه ها و مقررات بین المللی در اقامۀ صلح و عدالت

۴- نظام سلطه و صلح و عدالت

۵- تهدید شناسی صلح و عدالت در جهان؛ تروریسم، آپارتاید، استثناگرایی، تحریم و...

صلح و عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه­های امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه­ای(مدظله العالی)

۱- واکاوی تحول مفهومی صلح و عدالت در اندیشه های امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای

۲- بررسی تطبیقی اندیشه های آیت الله خامنه ای در حوزۀ صلح و عدالت با دیگر اندیشمندان جهان

۳- بررسی پیام های آیت الله خامنه ای به ملت های جهان

۴- الزامات صلح ماندگار از نگاه آیت الله خامنه ای

۵- مطالعه موردی صلح در اندیشه های امام خمینی و آیت الله خامنه ای: فلسطین، سوریه، عراق و ...

صلح و عدالت در حقوق و روابط بین الملل

۱- تحول مفهومی صلح در نظام بین الملل

۲- صلح، عدالت و حق تعیین سرنوشت در پرتو حقوق بین الملل

۳- نظریه گفتمانی صلح عادلانه در پیشگیری، پاسخگویی و حل و فصل منازعات

۴- نقش نخبگان، سازمان های مردم نهاد و دستگاه های بین المللی در ساختارمند کردن صلح عادلانه

۵- صلح عادلانه و ضرورت تغییر بنیادین در بهره مندسازی جهانی

۶- سند توسعه پایدار سازمان ملل و صلح و عدالت

۷- نقش گفتمان های صلح و عدالت در کاهش آسیب ها و تهدیدات روابط بین الملل

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند با شماره ۸۸۵۳۸۲۴۸ تماس بگیرند و مقالات خود را به فضای مجازی مجمع جهانی صلح اسلامی به آدرس www .iwpeace.com ارسال کنند.

مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ دی ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ارسال مقالۀ کامل ۵ اسفند خواهد بود.