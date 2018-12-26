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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

با حفظ سمت قائم مقامی؛

حمیدرضا دیبایی سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه دو شد

حمیدرضا دیبایی سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه دو شد

حمیدرضا دیبایی با حفظ سمت قائم مقامی شبکه ۲ سیما، سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه دو شد.

حمیدرضا دیبایی قائم مقام مدیر شبکه دو سیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتصاب مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو گفت: من با حفظ سمت قائم مقامی شبکه، فعلا سرپرستی گروه فیلم و سریال شبکه را هم برعهده دارم.

وی ادامه داد: فعلا قرار است بنده به همراهی آقای جعفری جلوه مدیر شبکه ۲ سیما، مسایل این گروه را جلو ببریم و بیشتر به حوزه نمایش ورود کنیم.

دیبایی در توضیحات بیشتر گفت: همانطور که می دانید حوزه تخصصی آقای جعفری جلوه نمایش است و جلسات با این محور برگزار می شود که کیفیت سریال ها بالاتر برود.

به گزارش مهر، جواد حاتمی مدیر پیشین گروه فیلم و سریال شبکه دو مدتی است که استعفا کرده است.

کد مطلب 4495991
عطیه موذن

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