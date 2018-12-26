ایران پرچمدار تمدنی جدید است/ شکست دادن انقلاب اسلامی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین آئین گرامی داشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران و رتبههای پژوهشی برتر دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام صبح امروز چهارشنبه ۵ دی ماه با حضور سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سردار محمد رضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع)، اساتید دانشگاه و جمعی از فرماندهان و پژوهشگران برتر سپاه در سالن همایش‌های اندیشه این دانشگاه برگزار شد.

سردار سلامی در این مراسم با تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: دانشگاه جامع امام حسین(ع) و این دانشجویان نقطه امید بخش سپاه پاسداران برای پیش برد اهداف سپاه و انقلاب اسلامی است.

وی افزود: ظهور ایران اسلامی و قدرت مند برای قدرت‌های بزرگ عالم قابل تحمل نیست، زیرا ایران با انقلاب عظیم خود بخش مهمی از ذهن، فکر و اندیشه امروز جهان را ساخته و برای ایجاد باور جدید در جهان در حال تلاش است، هرگاه غیر ممکن‌ها ممکن می‌شود باورهای جهانی نیز تغییر می‌کند. ایران نمونه واقعی از استقلال و پیشرفت در جهان و بدون سلطه استکبار جهانی است.

سردار سلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی نشان داد که اگر ملتی بخواهد با قدرت‌های بزرگ در فضای نابرابر شاخص‌های ظاهری قدرت ایستاد یعنی یک شاخص جدید برای بشر به وجود آورده است، هنر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری این است که هرچه به عنوان اندیشه و فکر ارائه داده‌اند را به واقعیت و مدلی روی زمین تبدیل کرده‌اند که این ویژگی یعنی قدرت که نقطه تقابل جهان قدرت مند در عرصه جهان است.

وی افزود: ایران پرچمدار یک تمدن جدید در برابر تمدن باطل غرب است. ملت ایران توانسته است مفاهیم مختلفی از عناصر تمدن جدید را در جهان به واقعیت تبدیل کند و این دلیل تضاد با غرب است.

سردار سلامی دامنه های اثر بخشی انقلاب اسلامی را جهانی دانست و گفت: پیروزی های به ظاهر شگفت انگیز و تا حدود غیر ممکن، ایران را در مرکز یک تهاجم جهانی قرار داده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که ملتی بخواهد استقلال داشته باشد و تمامی استکبار جهانی مدت ۴۰ سال با تمام وجود به مقابله با آن بپردازد، مگر اینکه دامنه تاثیرات انقلاب اسلامی استکبار جهانی را به وحشت انداخته باشد.

وی ادامه داد: در این سال‌ها دشمنان از همه روش‌ها از جمله جنگ اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی، اطلاعاتی برای مقابله با قدرت انقلاب اسلامی بهره برده است. آنها از جنگ نیابتی در حوزه امنیتی و نظامی علیه ما استفاده می‌کنند اما همین که ما به دانش‌های نوین دست یافته و آن را به فناوری تبدیل کردیم خود به صورت مستقیم وارد عرصه مقابله با ایران اسلامی شدند. وقتی ما به دانش هسته‌ای رسیدیم دشمن وارد عرصه شد و دانشمندان ما را ترور کرد اما ما توانستیم این راهبرد دشمن را نیز شکست دهیم و دشمن که این پیشرفت ها را تحمل نمی کرد دست به یک فشار همه جانبه و تحریم خرد کننده روی آورد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنان با تلاش برای بدست گرفتن نیازهای اجتماعی و اقتصادی می‌خواست بر سیاست، رشد علمی و صنعتی ما تاثیر بگذارد و این نشان دهنده یک جنگ جدید از سوی دشمنان انقلاب اسلامی است. اما انقلاب اسلامی به رشد علمی و صنعتی و سیاسی رسیده و شکست دادن آن غیر ممکن است.

سردار سلامی وجود دشمن قدرت مند را دلیل رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی دانست و گفت: هیچ فرد و ملتی بدون داشتن دشمن بزرگ، قدرتمند نمی‌شود. این در زمان جنگ تحمیلی هم وجود داشت که رزمندگان هرچه به دشمن نزدیک‌تر می‌شدند بر ایمان و اعتقاداتشان افزوده می‌شد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم از مدار تاثیر دشمن دور شویم باید بر توسعه اقتصادی و صنعتی تاکید بیشتری داشته باشیم زیرا عرصه جنگ امروز با دشمن، اقتصاد و صنعت است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وظیفه دانشگاه جامع امام حسین(ع) را بسیار مهم دانست و گفت: حوزه تاثیر گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهانی است و حفظ تعالی انقلاب اسلامی رسالت اصلی سپاه است که در کنار تامین امنیت و دفاع از کشور باید به خوبی آن را اجرا کند. این دانشگاه یک دانشگاه انقلابی است پس باید با مدل سازی، الگوی ویژه و واقعی انقلاب اسلامی باشد و به واقع نشان دهد که ما می‌توانیم یک جهان و تاریخ جدید بسازیم. رسالت دانشگاه جامع امام حسین(ع) تمدن سازی و ترسیم الگویی علمی و عملی انقلاب اسلامی است پس خود را برای ایجاد آن آماده کنید.

سردار سلامی در پایان اتصال دانشگاه با ذهن های جوشان و صنعت را بسیار مهم دانست و گفت: از تعریف اهداف بزرگ نترسید زیرا اهداف بزرگتر زودتر محقق می‌شوند.