ظرفیت تله کابین دانشگاه علوم و تحقیقات سه برابر اتوبوس است

محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروژه تله کابین دانشگاه علوم و تحقیقات ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: تمامی تجهیزات لازم برای تکمیل این پروژه خریداری و وارد کشور شده بود، همچنین دو ایستگاه به طور کامل آماده بهره برداری و دو ایستگاه دیگر نیز بخش سازه ای آن تکمیل و در مرحله نازک کاری بود. همچنین تمام تجهیزات وارد شده به کارگاه ها منتقل شده و در مجموع یک ماه برای تکمیل این پروژه زمان لازم بود.

وی با بیان اینکه ۷۲ کابین ۸ نفره در زمان ۱۱ دقیقه امکان جابه جایی دانشجویان را داشتند، گفت: این در حالی است که در حال حاضر ۱۵ دستگاه اتوبوس فرسوده که امکان جابه جایی ۴۰ نفر را دارند در حال تردد هستند، بنابراین در عمل تله کابین سه برابر اتوبوس ظرفیت جابه جایی دارد.

وی تأکید کرد: چهار ایستگاه تله کابین تمام دانشکده ها را پوشش می داد و دانشکده های ابتدایی نیز نه نیاز به ماشین دارند و نه اتوبوس.

به گزارش مهر، رضا مسعودی رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد صبح امروز در گفتگویی اعلام کرده بود تله کابین واحد علوم و تحقیقات یک مسیر مستقیم را طی می کند، بنابراین امکان پوشش تمامی ساختمان ها را ندارد و علاوه بر فعالیت تله کابین، باز هم نیازمند استفاده از اتوبوس بوده و این اتفاق ممکن بود برای تله کابین نیز رخ دهد.