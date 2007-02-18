گشتی در دنیای دانش

ساخت نخستین شهر هوشمند جهان در عربستان

گلف دیلی نیوز: نخستین شهر هوشمند جهان با تلاش و همکاری دانشمندان دانشگاه MIT در عربستان ساخته می شود.

تاثیر منفی مصرف یخ بر عملکرد قلب

هونولولو ادورتایزر: محققان پزشکی دانشگاه هاوایی برای نخستین بار در جهان دریافتند که مصرف یخ ارتباط نزدیکی با مشکلات قلبی دارد.

کشف پروتئین مرتبط با سرطان تیروئید

تاپ کنسر نیوز: محققان علوم پزشکی از کشف پروتئین مرتبط با سرطان تیروئید در بدن خبر دادند.

نسل جدیدی از باتری ها در راه هستند

تکنولوزی ریویو: محققان دانشگاه MIT با استفاده از فناوری نانو در تلاش هستند تا باتری های لیتیومی را طراحی و بسازند که قابل شارژ بوده و در عین حال از مواد فوق العاده ریز میکروسکپی ساخته می شوند.

آزمایش چشم بیونیک بر روی نابینایان

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی: دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در تلاش هستند تا نوعی چشم بیونیک را بر روی نابینایان مورد آزمایش قرار دهند.

ورود خودروهای رباتیک به بازار تا سال 2030

زی نیوز: محققان صنایع رباتیک در حال طراحی و ساخت خودروهای رباتیکی هستند که پیش بینی می شود تا سال 2030 در جاده ها و خیابان ها حرکت کنند.

پرتاب ماهواره های بررسی توفان ها از سوی ناسا

زی نیوز: ناسا با پرتاب 5 ماهواره تخصصی به بررسی دقیق فرآیند شکل گیری توفان ها بر روی زمین خواهد پرداخت.

