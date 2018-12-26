اجرای ۲ اثر نمایشی جدید در تالار هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «عمو پامبل» که نوشته محسن ایمانخانی و اکرم اصغری است و مهدی قلعه آن را برای گروه سنی کودکان کارگردانی کرده است هر روز بجز شنبه ­ها ساعت ۱۸ در تالار هنر اجرا می شود.

در این نمایش اپیزودیک که اقتباسی از داستان های کودکانه ­ای از جمله «پینوکیو» و «سیندرلا» است مجتبی کاظمی، علی بیک محمدی، عطا مقیمی، رسول قنبری، بهروز مهرعلیان، دریا مرادی دشت، راضیه رفیع زاده، آرزو صدری و مهدی قلعه به ایفای نقش می­ پردازند.

طراحان این نمایش عبارتند از طراح صحنه علی باقری، طراح عروسک زهرا مریدی و طراح لباس مینا غفاری. علی حسین­زاده نیز آهنگسازی این اثر را بر عهده دارد.

نمایش «پر پر، سی­مرغ پر» که نوشته بهرام جلالی پور است و رضا عبدالعلی زاده آن را برای گروه سنی نوجوانان کارگردانی کرده هر روز غیر از شنبه ها در ساعت ۱۹:۲۰ میزبان خانواده ­ها است.

در این نمایش که برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری است و کاری از گروه هنری ره آورد محسوب می شود بیتا بشیری، پویا پیروز رام، سعید تاجیک، لیلی حسینی، راشین رضایی، علی شجاعی، نرگس صفامنش، محسن قمصری، شادی کارآئین، مهدیه محرابیان، فریبا سرتاض، محمدعلی مهران پور، حسین نصری و الهام یگانی ایفای نقش می ­کنند.

نمایش­ های «عمو پامبل» و «پر پر، سی­مرغ پر» دی و بهمن ۹۷ در تالار هنر واقع در میدان هفت تیر مفتح جنوبی بعد از ورزشگاه شیرودی، خیابان ورزنده برای مخاطب کودک و نوجوان به صحنه می ­روند.