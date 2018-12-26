مانور زلزله و مقابله با بلایای طبیعی در دانشگاه فردوسی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور بزرگ روز ملی ایمنی و آتش نشانی ظهر چهارشنبه با حضور بیش از ۸۰ آتش نشان و نیروهای عملیاتی امداد ونجات و هلال احمر در پردیس خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

معاون عملیات سازمان اتش نشانی مشهد در حاشیه برگزاری این مانور اظهار کرد: این مانور با مشارکت و همکاری سازمان های بحران مدار اعم از جمعیت هلال احمر ، شهرداری و سازمان آتش نشانی در قسمت خوابگاه دانشجویان برگزار می شود.

مهدی رضایی بیان کرد: در این مانور دانشجویان و کادر اداری دانشگاه با به صدا درآمدن آژیر نحوه مواجهه با زلزله احتمالی، پناه‌گیری و امدادرسانی به مصدومان را تمرین می کنند که هدف این اقدام ترویج فرهنگ ایمنی و ارتقای توانمندی دانشجویان و کادر اداری دانشگاه برای مواجهه درست با بلایای طبیعی به ویژه زلزله است.

وی خاطرنشان کرد: در این مانور بیش از ۸۰ آتش نشان متخصص در عملیات های اطفای حریق ، امداد و نجات در کوهستان و حوادث ویژه در چندین گروه زن و مرد با بهره گیری از خودروهای عملیاتی سبک و سنگین توان عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند.

شایان ذکر است در این مانور دانشجویان و کارکنان دانشگاه فردوسی به صورت عملی نحوه مقابله با حوادث طبیعی از جمله زلزله را فراگرفتند.