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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

به منظور آمادگی در هنگام وقوع حوادث؛

مانور زلزله و مقابله با بلایای طبیعی در دانشگاه فردوسی برگزار شد

مانور زلزله و مقابله با بلایای طبیعی در دانشگاه فردوسی برگزار شد

مشهد-مانور بزرگ زلزله و مقابله با بلایای طبیعی با حضور نیروهای امدادی و آتش نشانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور بزرگ روز ملی ایمنی و آتش نشانی ظهر چهارشنبه با حضور بیش از ۸۰ آتش نشان و  نیروهای عملیاتی امداد ونجات و هلال احمر  در  پردیس خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

معاون عملیات سازمان اتش نشانی مشهد  در حاشیه برگزاری این مانور اظهار کرد: این مانور با مشارکت و همکاری سازمان های بحران مدار اعم از جمعیت هلال احمر ، شهرداری و سازمان آتش نشانی در قسمت خوابگاه دانشجویان  برگزار می شود. 

مهدی رضایی بیان کرد: در این مانور دانشجویان و کادر اداری دانشگاه  با به صدا درآمدن آژیر نحوه مواجهه با زلزله احتمالی، پناه‌گیری و امدادرسانی به مصدومان را تمرین می کنند که هدف این اقدام  ترویج فرهنگ ایمنی و ارتقای توانمندی دانشجویان و کادر اداری دانشگاه  برای مواجهه درست با بلایای طبیعی به ویژه زلزله است.

وی خاطرنشان کرد: در این مانور بیش از ۸۰ آتش نشان متخصص در عملیات های اطفای حریق ،  امداد و نجات در کوهستان و حوادث ویژه در چندین گروه زن و مرد  با بهره گیری از خودروهای عملیاتی سبک و سنگین توان عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند. 

شایان ذکر است در این مانور دانشجویان و کارکنان دانشگاه فردوسی به صورت عملی نحوه مقابله با حوادث طبیعی از جمله زلزله را فراگرفتند.

کد مطلب 4496016

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