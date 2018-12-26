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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

امروز در سرای اهل قلم؛

کتاب «فولکلور کودکان» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «فولکلور کودکان» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «فولکلور کودکان؛ هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی کودکان» امروز در سرای اهل قلم معرفی و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و نقد کتاب «فولکلور کودکان؛ هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی کودکان» امروز چهارشنبه ۵ دی در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

کتاب «فولکلور کودکان؛ هفت مقاله در فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی کودکان» دربردارنده ۷ مقاله در حوزه فولکلور و ادبیات شفاهی کودکان است که توسط انتشارات مدرسه (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش) به چاپ رسیده است.

عناوین مقالات این کتاب به ترتیب عبارت است از: «درآمدی بر شناخت شاخص‌ها و انواع فولکلور کودکان»، «بگو دوچرخه (مخاطب در ادبیات شفاهی کودکان)»، «انواع ترانه‌های کودکان»، «نمودهای اساطیری و دینی در چند ترانه شفاهی کودکان»، «اسلوب زبان و ترانه‌های شفاهی کودکان»، «لالایی، از دیروز تا امروز» و «لذت خواندن در سایه سار فولکلور و ادبیات شفاهی».

نشست معرفی و نقد این کتاب، با حضور حسن ذوالفقاری، جواد رسولی، اسدالله شعبانی و سید علی کاشفی خوانساری همراه خواهد بود.

این برنامه امروز چهارشنبه ۵ دی از ساعت ۱۴ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفرجنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره دو برگزار می‌شود.

کد مطلب 4496018

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