ورود شورای شهر به حادثه واژگونی سرویس دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهربانو امانی با اشاره به بازدیدش از محل واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: متاسفانه در این کشور پیشگیری هیچ وقت مقدم بر درمان نشد. فرهنگ ایمنی مقدم بر کار در کشورمان نهادینه نشده است و بر همین اساس مدام شاهد آن هستیم که اتفافات ناگواری همچون این حادثه رخ می‌دهد و دستگاه‌ها با هزینه‌های چند برابری زخم بر زمین مانده را تیمار می‌کنند.

وی با بیان اینکه مرگ فرزندان به خصوص دانشجویان، نخبگان و... همچنین آسیبی که در این حادثه‌ها به خانواده‌ها می‌رسد، جبران ناپذیر است، تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه دو دختر دانشجو و ۵ پسر دانشجو به همراه راننده اتوبوس جان خود را از دست دادند و این در حالی بود که این افراد هفته آینده امتحان داشتند و حقش نبود که چنین اتفاقی برایشان رخ دهد.

امانی با اشاره به شیب تند مسیر دانشگاه گفت: البته دستگاههای مربوطه گزارش خواهند داد اما باید این سوال پاسخ داده شود که چرا شیب تند مسیر سرعت گیر نداشته است؟ چرا مسیر ایمن نبود؟ چرا گارد ریل نداشتند؟

وی با بیان اینکه آیا صرف اینکه ساخت و سازها را به شرکت های پیمانکاری می سپاریم رفع مسئولیت شده است تصریح کرد: این مسیر باید ایمن می‌شد و همچنین ایمنی خودرو نیز باید لحاظ می‌شد؛ چرا که من شنیده‌ام این خودرو احتمالا برای شهر کرج بوده که برای پیمانکار دانشگاه کار می‌کرده است.

امانی افزود: این برای من و خیلی ها جای سوال است با وجودی که درست روبه روی در دانشگاه بیمارستان فوق تخصصی فرهیختگان وجود دارد اما درش بسته بود و مجبور شدند که بیماران را به سایر مراکز درمانی اعزام کنند و حالا چه کسی جوابگوی این حادثه است؟ در این دانشگاه پد هلیکوپتر هم تعبیه نشده است؟

رییس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورا با بیان اینکه متاسفانه نظارت و ایمنی حلقه مفقوده در کشور است گفت: تا کی قرار است که چنین اتفاقاتی رخ دهد و ما نیز درس عبرت نگیریم و در این حادثه دیدیم که همه دستگاه‌ها پا به پای هم کار کردند؛ اما این در حالیست که قبل از وقوع حادثه هماهنگ کردن این دستگاه کار آسانی نیست.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورای شهر در این موضوع حساس هستند گفت: درست است که ما در داخل دانشگاه وظیفه‌ای نداریم؛ اما قطعا به این موضوع ورود خواهیم کرد.