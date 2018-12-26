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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۴۶

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان:

حماسه ۹ دی رفراندوم عمومی در تایید انقلاب اسلامی بود

حماسه ۹ دی رفراندوم عمومی در تایید انقلاب اسلامی بود

دامغان_ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان بابیان اینکه حضور همه اقشار مختلف مردم را در تجمع ۹ دی ضروری خواند و گفت:حماسه ۹ دی به عنوان رفراندوم عمومی در تایید انقلاب اسلامی ایران بود.

حجت‌الاسلام سید جعفر میر علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه حماسه ۹ دی رفراندوم عمومی در تایید انقلاب اسلامی بود، ابراز داشت: حماسه ۹ دی نماد پشتیبانی و حمایت گسترده ملت غیور ایران اسلامی از ولایت فقیه محسوب می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه حماسه عظیم ۹ دی زنده‌ می ماند، زیرا اسلام، پیامبر و راه انقلاب ماندگار است، اضافه کرد: برگزاری باشکوه‌تر مراسم ۹ دی نسبت به سال های قبل ضروری است تا بار دیگر حضور مردم با بصیرت و ولایت مدار به نمایش گذاشته شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان بابیان اینکه ۹ دی از روزهای مهم انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود، ابراز داشت: در روز ۹ دی ملت ایران با اتحاد و انسجام به حبل الله چنگ زده و با هدایت‌های حکیمانه رهبری و ولایت مداری مردم فتنه سال ۸۸ خنثی شد.

میر علی اکبری از ۹ دی به عنوان آزمایش الهی، حمایت از اسلام، انقلاب و دفاع از آرمان های امام (ره) و رهبری انقلاب یادکرد و اظهار داشت: حماسه ۹ دی نشان دهنده نقش مردم در تمام مسائل نظام است.

وی ضمن اشاره به اینکه باید منشاء فتنه را شناخت، اضافه کرد: شناخت منشاء فتنه امروز بسیار مهم است تا بار دیگر شاهد فتنه فتنه گران نباشیم.

کد مطلب 4496020

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