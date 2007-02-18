شورشیان عراقی برای مقابله با حملات هوایی ارتش آمریکا آموزش دیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با بیان این مطلب نوشت : ، مدارک جدید به دست آمده از شورشیان عراقی نشان می دهد شورشیان برنامه ریزی های دقیقی برای مقابله با حملات هوایی نیروهای آمریکایی انجام داده اند.

بر اساس این مدارک، نیروهای شورشی از موشک های زمین به هوا، راکت و اتومبیل های مجهز به موشک انداز برای هدف قراردادن بالگردهای آمریکایی استفاده می کنند.

این مدارک که در گزارشی تحت عنوان گزارش امنیتی آمریکا منتشر شده، نشان می دهد : نیروهای شورشی در ماههای اخیر نیروی خود را بر روی مقابله با حملات هوایی متمرکز کرده اند.

به گفته فرماندهان نظامی حاضر در عراق و شاهدانی که از نزدیک سقوط بالگردها را مشاهده کرده اند؛ روشهای که با استفاده از آنها بالگردها مورد هدف قرار گرفته و در نتیجه سقوط کرده اند؛ بسیار پیشرفته بوده و این حکایت از آن دارد که شورشیان عراقی خود را به دانش های نظامی پیشرفته مجهز کرده اند.

علاوه بر آن احتمال می رود شورشیان به تجهیزاتی مجهز باشند که بتوانند از طریق آنها تحرکات نظامیان آمریکایی را زیرنظر گرفته و اقدامات آمریکایی ها را پیش بینی کنند.

در همین رابطه چندی پیش نیز روزنامه نیویورک تایمز خبری منتشر کرده بود که بر اساس آن با افزایش آمار سقوط بالگردهای ارتش آمریکا درعراق، این گمان در نزد فرماندهان آمریکایی به وجود آمده است که شورشیان عراقی تاکتیکهای آنها را پیش بینی کرده و خود را با این تاکتیک ها وفق داده اند؛ از همین رو احتمال تغییر تاکتیک های جنگی آمریکا در عراق افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش در طی ماه گذشته شش فروند از بالگردهای ارتش آمریکا در اطراف بغداد سقوط کرده اند و به گفته برخی مقامهای عراقی و آمریکایی در طی هفته های گذشته بالگردهای دیگری نیز سقوط کرده اند که خبر آنها منتشر نشده است.