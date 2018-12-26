به‌ گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، قسمت جدید از برنامه «۳۶۰ درجه» به بررسی ابعاد مختلف ماجرای آتش‌سوزی در مدرسه زاهدان پرداخته و نظر کارشناسان را برای راه‌حل نوسازی مدارس جویا شده است.

هفته گذشته یک کلاس درس در شهر زاهدان آتش گرفت و دلیل ماجرا سقوط بخاری نفتی در یک مدرسه غیرانتفاعی آنهم در مرکز استان سیستان و بلوچستان حادثه‌ساز شد. در این اتفاق ۴ کودک جان خودشان را از دست دادند و تعدادی نیز مجروح شدند. این اتفاق درست ۶ سال پس از حادثه در مدرسه دختران شین‌آبادی پیرانشهر رخ داد.

«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژه‌های مهم هر هفته با تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمت‌اللهی، جمعه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.