مسئول پیگیری درمان مصدومان حادثه علوم و تحقیقات تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در پی حادثه دلخراش واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ، دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه را به عنوان مسئول درمان و رسیدگی به وضعیت دانشجویان مصدوم واحد علوم و تحقیقات انتخاب کرد.