  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

مسئول پیگیری درمان مصدومان حادثه علوم و تحقیقات تعیین شد

مسئول پیگیری درمان مصدومان حادثه علوم و تحقیقات تعیین شد

با دستور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاون علوم پزشکی این دانشگاه مسئول رسیدگی و پیگیری درمان مصدومان حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در پی حادثه دلخراش واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران،  محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ، دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه را به عنوان مسئول درمان و رسیدگی به وضعیت دانشجویان مصدوم واحد علوم و تحقیقات انتخاب کرد.

کد مطلب 4496044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها