به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد حق طلب صبح چهارشنبه در مراسم سالروز تاسیس سپاه حفاظت هراپیمایی با گرامیداشت پنجم دی ماه سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاهها اظهار داشت: صنعت هواپیمایی در جهان از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی به توطئههای دشمنان در اوایل انقلاب و ناامن کردن پروازها اشاره کرد و ادامه داد: با حضور سپاه در صنعت هواپیمایی توطئه های استکبار برای همیشه از بین رفت و هیچگونه هواپیمایی ربایی را شاهد نبودهایم.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خاطرنشان کرد: عرصه حفاظت هواپیمایی از جمله ماموریتهای نظامی و دفاعی و امنیتی بوده است که صد در صد موفقیتآمیز بوده است.
سردار حق طلب اضافه کرد: این مهم به برکت فرمان امام عنایت الهی توجه رهبری و تلاش های ایثارگرانه در سپاه حفاظت فرودگاهی به دست آمده است که دستاوردهای گرانبهایی در عرصه حفاظت هواپیمایی داشته است.
وی افزود: نیروهای سپاه حفاظت هواپیمایی با رهبری عهد و پیمان بستهاند تا روزی که این مسئولیت خطیر بر عهده دارند اجازه ندهند که در این حوزه نظام خدشهای ببینید.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تصریح کرد: ایران در حفاظت از صنعت هواپیمایی در جهان بی نظیر است.
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