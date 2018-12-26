وخامت حال ۸ دانشجوی مصدوم/ آمار مصدومانی که مرخص شدند

دکتر محسن نفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شب گذشته خوشبختانه تعداد ۶ نفر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات از بیمارستان مرخص شدند.

وی افزود: تعدادی از مصدومان این حادثه در بخش آی سی یو بستری هستند که حال حدود ۳ نفر از این افراد خوب نیست و امیدواریم طی ساعات آینده شرایط بهتری پیدا کنند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: حدود ۵ نفر از مصدومان نیز در بخش های بیمارستان های مختلف بستری هستند که وضعیت جسمانی این افراد نیز بهتر از روز گذشته شده و امیدواریم طی چند روز آینده از بیمارستان مرخص شوند.

مشاور وزیر بهداشت نیز در همین زمینه گفت: تلاش تیم درمانی برای نجات جان مصدومان بدحال حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادامه دارد.

وی افزود: ۸ نفر مرخص شدند و۱۸ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در بیمارستان های امام خمینی (ره) ، حضرت رسول اکرم (ص)، شریعتی و بیمارستان عرفان نیایش بستری هستند.

عباس زارع نژاد گفت: ۷ نفر از مصدومان این حادثه از بیمارستان امام خمینی(ره) و یک نفر از بیمارستان حضرت رسول اکرم( ص) مرخص شدند و ۸ نفر حال عمومی نامناسب دارند و در ICU این بیمارستان ها بستری هستند.

وی افزود: تعدد نوع شکستگی ها و آسیب های ایجاد شده برای مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نشان دهنده شدت زیاد این حادثه است و تیم درمانی تمام تلاش خود را برای بهبودی مصدومین بویژه نجات جان مصدومین بدحال به کار بسته است.

به گزارش مهر، ساعت ۱۲:۳۵ سه شنبه ۴ دی ماه ۹۷ یک اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران واژگون شد. این حادثه تاکنون بیش از ۲۸ مصدوم داشته است و ۱۰ نفر نیز جان باختند.

اتوبوس حامل دانشجویان در پیچ واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد به سمت کتابخانه چپ کرده است.