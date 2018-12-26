  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

روز جمعه در مجموعه آزادی؛

مسابقات کارتینگ روتکس مکس قهرمانی کشور برگزار می شود

مسابقات کارتینگ روتکس مکس قهرمانی کشور برگزار می شود

چهارمین دوره از مسابقات روتکس مکس قهرمانی کشور به میزبانی پیست کارتینگ آزادی تهران روز جمعه ۷ دی ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، این دوره از مسابقات طبق روال گذشته در چهار کلاس نوجوانان، جوانان، کارت های دنده ای(DD۲) ، و بزرگسالان برگزار می شود و با توجه به وقفه شش ماهه بین راند سوم و چهارم، پیش بینی می شود این مسابقه با استقبال خوب علاقمندان روبرو شود.

بر اساس اعلام مسئولین برگزاری مسابقات روتکس، نزدیک به ۳۰ نفر از استان های کشور آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقه اعلام کرده اند ​تا صبح روز جمعه از ساعت ۹:۳۰ در رقابت با یکدیگر و کسب امتیاز بیشتر، موقعیت خود را در جدول کلی رقابت های فصل ۲۰۱۸ بهبود بخشند.

همچنین علاقمندان به اتومبیلرانی از طریق شبکه ورزش سیما می توانند به صورت مستقیم این مسابقه را تماشا کنند. 

کد مطلب 4496069
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها