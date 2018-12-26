واگذاری مجتمع های فرهنگی به معنای تغییر کاربری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار پرهیزکاری روز چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر اقبالیه که با حضور حجت الاسلام فاطمیان امام جمعه شهر اقبالیه و نمایندگان دستگاه های اجرایی در شهر اقبالیه برگزار شد، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص واگذاری بخشی از فعالیت ها طرح هایی ارائه کرده است که اجرای این طرح ها در استان قزوین نیز پیگیری می شود.

وی افزود: واگذاری بخشی از فعالیت های فرهنگی و هنری به بخش خصوصی به معنای آسیب دیدن انتظارات جامعه فرهنگی و هنری ما نیست و هدف بهره برداری ازحداکثر ظرفیت فضاهای فرهنگی ماست.

پرهیزکاری افزود: در بعضی مناطق استان مثل خرمدشت و زیاران مجتمع های فرهنگی با هزینه بالا ساخته شده ولی نیروی انسانی جهت ارائه خدمات به مردم نداریم لذا حضور بخش خصوصی می تواند به ما کمک کند.

وی عنوان کرد: در واگذاری‌های مجتمع های فرهنگی جدیت وجود دارد و متقاضیان باید دارای مجوز موسسه فرهنگی و هنری بوده و رزومه قوی داشته باشند تا بتوانند به هنرمندان خدمات رسانی کنند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تاکید کرد: واگذاری مجتمع های فرهنگی به معنای این نیست که بخش خصوصی تغییر کاربری داده و برای درآمد زایی دست به هر اقدامی بزند و در شرایط واگذاری تمهیدات لازم پیش بینی شده است.

پرهیزکاری بیان کرد: همین سختگیری ها در واگذاری ها سبب شده است تا داوطلبان کمتری داشته باشیم ولی با جدیت در تلاش هستیم تا در صورت واگذاری شایسته ترین شخص بتواند در مجتمع های فرهنگی و هنری قزوین فعالیت کند و نظارت همچنان برپا خواهد بود.

وی افزود: البته با توجه به شرایط اعلام شده تاکنون در شهر اقبالیه متقاضی حائز شرایط قانونی برای فعالیت در مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم(ص) وجود نداشته است.