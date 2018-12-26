به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جمشید تقیزاده، اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور تجاری و بازرگانی شرکتهای سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی تعریف کرد و گفت : استفاده از مشاوران متخصص و نیروهای متخصص در امور گمرکی و بازرگانی و تجاری، میتواند در پیشرفت قراردادها و در نتیجه ایجاد سود بیشتر به نفع بازنشستگان موثر باشد، به همین دلیل فضای کار و فعالیت برای متخصصان در شرکت های زیر مجموعه باز است و بههیچ عنوان محدودیت در استفاده از نیروی کارآمد وجود ندارد.
طبق اعلام روابط عمومی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی، تقیزاده، در بازدید سرزده از این شرکت، از زیر مجموعههای هلدینگ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (صبا انرژی) پس از بررسی رزومه و توان تجاری شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی، با ارائه راهبرد تجاری بینالمللی در قالب تفکیک کشورهای منطقه تاکید کرد: شرایط تحریم روی شرکتهای زیر مجموعه هلدینگهای سرمایهگذاری صندوق اثر گذاری نداشته و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی، میتواند با تعریف فضای تجاری برای هریک از شرکای تجاری خود، از طریق ارتباط مستقیم با سفرای آنها به عنوان دفتر تجارت بین المللی ایفای نقش نماید و در نهایت در دبیرخانه کشورهای هم سو به عنوان بازوی تجاری و بازرگانی منطقه مطرح شود، این درحالی است بیش از ۸۰ درصد از حجم هات بریکت تولیدی ایران توسط شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی طی دوسال صادر شده و این شرکت بهعنوان صادرکننده نمونه سال ۹۷ مطرح شده است.
دبیرخانه کشورهای همسو در صندوق های بازنشستگی ایجاد میشود
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با رویکرد تجمیع توانمندیها و استفاده از قابلیتهای بینالمللی طرح ایجاد دبیر خانه کشورهای همسو در صندوقهای بازنشستگی ارائه شده و با بررسیهای صورت گرفته پیش بینی میشود حدود ۲۰ تا ۲۵ کشور در این دبیرخانه عضو شوند.
وی، با اعلام این خبر تصریح کرد: تصمیم داریم با استفاده از توانمندیهای هر کدام از صندوقهای منطقه، سهم خود را در بخش توانمندیهای مورد نظر به کمتر از ۵۰ درصد کاهش داده و در سود حاصل از آن شریک باشیم.
فضای تجاری کشورهای منطقه و تولیدات شرکتهای تولیدی صندوق بازنشستگی را از دست ندهید
با توجه به فعالیت شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی در حوزه فولاد و محصولات این حوزه، مدیرعامل صندوق بازنشستگی تاکید کرد: شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نباید جزیره ای عمل کنند و این شرکت میتواند با توجه به تواناییهای خود، نسبت به انجام امور بازرگانی شرکتهای تولیدی هلدینگ های صنعت و معدن و انرژی اقدام کند.
در همین راستا تقی زاده خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان بازار کشورهای منطقه از جمله قطر و عراق را که برای جام جهانی و بازسازی نیاز به ساخت ساز و استفاده از محصولات فولادی دارند را نباید از دست دهید، شرکت بازرگانی موفق در صورتی میتواند در شرایط تحریم درآمدزایی ارزی برای کشور داشته باشد که از طریق رایزنی با کشورهای منطقه حسن نیت خود را ثابت کند.
برای تولید فکر، خلاقیت و ترسیم افقهای روشن تلاش کنید
تقیزاده، اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور تجاری و بازرگانی شرکت های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی تعریف کرد و گفت: استفاده از مشاوران متخصص، نیروهای متخصص در امور گمرکی و بازرگانی و تجاری، میتواند در پیشرفت قراردادها و در نتیجه ایجاد سود بیشتر به نفع بازنشستگان موثر باشد، به همین دلیل فضای کار و فعالیت برای متخصصان در شرکت های زیر مجموعه باز است و به هیچ عنوان محدودیت در استفاده از نیروی کارآمد وجود ندارد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی در ادامه، در جمع مدیر هلدینگ صبا انرژی دکتر رستمی، کارکنان و مدیرعامل شرکت بازرگانی، خاطر نشان کرد: آنچه برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز داریم، تولید فکر، خلاقیت در راههای کسب سود و ایجاد راههای تازه در فضای شرکتهای داخلی و خارجی است زیرا یک شرکت بازرگانی برای دوام و بقا در فضای فعلی نیازمند ایجاد راههای جدید است و این مهم به سرانجام نمیرسد، مگر با ترسیم افقهای روشن، خلاقیت و تولید فکر و من بیشترین میزان درآمدزایی و بیشترین سود را از همه شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری صندوق، در جهت رفاه حال بازنشستگان و تقسیم سود به آنان، طلب میکنم و بیشترین سود را از شما میخواهم و اظهار امیدواری کرد با حضور مدیرعامل جوان شرکت، این شرکت پیشرفت روزافزون داشته باشد.
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