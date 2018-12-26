محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۳ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: روز چهارم دی ماه شهروندان همدانی ۴۶۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۹۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۳۴۶ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در شهرک مدنی، حریق ساختمان نیمه کاره در شهرک فرهنگیان و حریق خانه باغ در بلوار ارم بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک مدرس، نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در سعیدیه، نجات افراد محبوس شده در منزل در بلوار شهید فهمیده، نجات حیوانات در میدان باباطاهر و عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط داخل چاه در جهان نما توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.