به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در سی وهشتمین دوره مسابقات قرآنی ارتش طی سخنانی اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران به فضل خداوند بزرگ و به نعمت انقلاب و رهبری معظم انقلاب به چهار ویژگی انضباط، سلسله مراتب، سلامت و پاکی کارکنان و معنویت محوری شناخته شده است.

وی ادامه داد: این ویژگی‌ها متکی به قرآن و از برکات قرآن است و ریشه در تمسک به قرآن دارد، برگزاری سالانه ۱۰۰۰ محفل انس با قرآن در ارتش و همچنین انجام سالانه یکصد مسابقه قرآنی در ارتش و همچنین وجود بیش از ۱۱۰۰۰ حافظ قرآن فضایی را در ارتش ایجاد کرده است که در آن فضا پاکی و سلامت کارکنان ارتش رشد پیدا می کند.

موسوی در ادامه با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۲۵۰۰۰ نفر شرکت داشتند ادامه داد: اینکه بنده در چند جا عرض کردم و امروز هم با اطمینان عرض می کنم که خانواده ها و کارکنان ارتش برای دیگران نیز می توانند الگو باشند این مهم به خاطر بینش و نگرش قرآنی ارتش است.

وی تصریح کرد: جامعه ای که برکت کلام خدا و آموزه های قرآن راهنمای زندگی او باشد بهترین برای سایرین خواهد بود.

موسوی ادامه داد: خداوند بزرگ انسانها رابرای هدفی بزرگ آفریده که راه رسیدن به آن هدف را در قرآن بیان کرده است پس قرآن قطعا کتاب زندگی است.

فرمانده کل ارتش درپایان تصریح کرد: نام شما در صحیفه خداوند بزرگ به عنوان کسانی که در پرتو نور قرآن زندگی‌می کنند ثبت شده است و امیدوارم خداوند در دنیا و آخرت ما را با قرآن مانوس کند.