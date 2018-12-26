به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی گرجی در نشست ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در یزد با بیان اینکه مساجد خاستگاه انقلاب اسلامی بودند و تقریبا همه مبارزات از مساجد برنامه‌ریزی می‌شد، اظهار داشت: امروز در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید نقش مساجد را احیا کنیم.

وی عنوان کرد: در همین راستا امسال دبیرخانه کانون مساجد استان یزد به شکل پررنگ‌تری برنامه‌هایی ایام الله دهه فجر را پیگیری و اجرا خواهد کرد.

گرجی از جمله این برنامه‌ها به برگزاری جشنواره کشوری روح خدا با محوریت زندگی و مبارزات امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: برگزاری این برنامه در گستره ملی نیازمند حمایت‌های ویژه از سوی استان است.

مسئول دبیرخانه کانون مساجد استان یزد خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه این جشنواره روز ۱۲ بهمن ماه همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری جشنواره مدهامتان خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره در ۸۱۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد استان یزد اجرا می شود.

گرجی با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد: این برنامه در ایام دهه فجر با عنوان «دیروز، امروز، فردا» با استفاده از ابزار و زبان هنر ادامه می‌یابد.

وی همچنین از چاپ کتاب خاطرات امام و انقلاب در یزد خبر داد و یادآور شد: این کتاب به قلم مظفر سالاری و با روایت آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد و یکی از یاران و همراهان امام در دوران مبارزات ایشان به ویژه در نوفل لوشاتو منتشر خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانون مساجد استان یزد، برپایی کاروان دانایی با موضوع انقلاب اسلامی در مساجد یزد، اجرای سرود کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در کل استان قبل از اقامه نمازجمعه در روز ۱۲ بهمن و ... را بخشی دیگر از برنامه های تدارک دیده شده توسط کانون‌های مساجد در ایام دهه فجر امسال اعلام کرد.