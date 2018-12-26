۴۹۹ طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سعیدی ظهر چهارشنبه در هفتمین جشنواره تحقیقاتی طبری با بیان اینکه این جشنواره در راستای ارائه گزارش دستاوردهای و برنامه های دانشگاه و تقدیر و تشکر از همکارانی که در عرصه پژوهش فعالیت می کنند برگزار شده است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال جاری با توجه به دستاوردهای تحقیقاتی توانست از تیپ دو به یک ارتقا پیدا کند و با دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، مشهد، شیراز ، تبریز، اصفهان، کرمان ، اهواز و ایران ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی موفق به کسب ردیف مستقل برای دو پژوهشکده اعتیاد و هموگلوبین پاتین شده است، افزود: در h-indexدانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال گذشته ۶۲ بود که امسال به ۶۳ رسیده است.

دکتر سعیدی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در همایش فن بازار سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه دوم را در کشور کسب کرده است، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی همچنین در ایده بازار اخیر که در تهران برگزار شد توانست رتبه نخست را کسب کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی را یکی از دانشگاه های برتر در حوزه ثبت بیماری ها دانست و بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی از دیدگاه اخلاق پژوهش نیز از دانشگاه های برتر کشور است.

وی یکی از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران را هدفمند کردن تحقیقات حوزه نیازمندی های استان برشمرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری توانست ۶ ثبت اختراع داخلی و یک اختراع بین المللی را ثبت کند و ۱۰ ۱۰ طرح نیز درحال داوری است.

دکتر سعیدی ادامه داد: ثبت نظام مند بیماری ها و پیامدهای سلامت در خصوص ضایعات ترومای، لوفومونیازیس، کاوازاکی و تب روماتیس حاد راه اندازی شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران به کهورت جوانان،بالغین و نوزادان اشاره کرد و گفت: در سال جاری مطالعه جمعیتی کوهورت جوانان انجام شد و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پیگیری رئیس دانشگاه، مجوز برای این تحقیق را دریافت و توانسته در این حوزه موفق عمل کند.

وی با اشاره به راه اندازی بانک خون بند ناف نوزاد ، بیان کرد: این مرکز براساس پروتکل رویان تهران در استان مازندران راه اندازی می شود که نیاز به مراجعه هم استانی ها به مرکز کشور نیست.

دکتر سعیدی با بیان اینکه تحقیقات و پژوهش سبب پیشرفت کشور در حوزه های مختلف می شود، گفت: هر تحقیقی که در سطح جهانی منتشرو دیده می شود می تواند به افراد دیگر برای کار تحقیقاتی ایده دهد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه به دلیل نو پا بودن پژوهش در گذشته ضعیف عمل کردیم، افزود: با برنامه ریزی انجام شده در سال های جاری زودتر از برنامه زمانی به افق ۱۴۰۴ دست پیدا کردیم و در منطقه نیز رتبه نخست را داریم.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی ۱۰ درصد محققین کشور را دارد، گفت: سطح تولید علم دانشگاه علوم پزشکی بیش از ۳۰ درصد است که نشان دهنده سطح تحقیقاتی این دانشگاه است.

دکتر سعیدی با بیان اینکه در سال گذشته ۴۹۹ طرح تحقیقاتی ثبت شده است، افزود: در سال گذشته بودجه ۲۳ میلیارد ریال برای کار تحقیقاتی در نظر گرفته شده است که این رقم در ۹ ماهه سال جاری ۲۹ میلیارد ریال رسیده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۰۰ درصد بودجه تحقیقاتی محقق شده است، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بین دانشگاه های تیپ دو ۱۰ سال رتبه نخست را کسب کرده است.