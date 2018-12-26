ویژه برنامه های ۹ دی در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد سلطانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اعلام ویژه برنامه های بزرگداشت حماسه ۹ دی در خراسان رضوی اظهار کرد: در طول چهل سال گذشته دشمنان این نظام از هیچ تلاشی برای براندازی فروگذار نکرده ولی ما اکنون به فضل الهی در حال فراهم کردن مقدمات جشن های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم.

وی افزود:رمز پایداری چهل ساله انقلاب مبارزه همیشگی علیه استکبار و کوتاه نیامدن از مواضع انقلابی و اسلامی است و این عوامل ضامن بقا و دوام انقلاب بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد:در راستای بزرگداشت روز ۹ دیماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت راهپیمایی با حضور مردم ولایتمدار در تمامی شهرستانهای استان برگزار می شود و این مراسم در مشهد ساعت ۸.۳۰ صبح از میدان شهدا به سمت حرم مطهر برگزار خواهد شد.

وی گفت: در حرم مطهر از سخنان حجت الاسلام علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا بهره خواهیم برد و در پایان مراسم نیز قطعنامه پایانی این روز قرائت خواهد شد.

سلطانی تصریح کرد: نشست حماسه انقلابی ۹ دی با حضور امام جمعه مشهد آیت الله علم الهدی پنج شنبه ۶ دیماه و در مدرسه نواب و از ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد و همچنین همایش بزرگ پرچمداران بصیرت با حضور طلاب و خانواده شهدا ششم دیماه در مجتمع آیه ها برگزار می شود.

وی تاکید کرد:همایش بصیرت افزایی با حضور مسئولان شورای هیئات مذهبی و مسئولان استانی و تقدیر از خادمان اهل بیت(ع)روز پنج شنبه ۶دیماه در محل اداره کل اوقاف استان برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد:آستان قدس رضوی نیز با رویکرد بصیرت افزایی برنامه های جامعی را از ۱۰ دیماه تا ۲۲ بهمن به نام چله انقلاب برگزار خواهد کرد که در این برنامه ها سخنرانان مطرح کشوری به سخنرانی خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: شهرداری مشهد نیز نصب بنر و فضا آرایی در شهر را انجام خواهد داد و همچنین ۱۲۰ دستگاه اتوبوس رایگان برای ایاب و ذهاب مردم در روز راهپیمایی ۹ دی نیز در نظر گرفته شده است.