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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

تولید ملی نیازمند کار پژوهشی است

تولید ملی نیازمند کار پژوهشی است

ساری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار اینکه تولید ملی نیازمند کار پژوهشی است گفت: برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم باید به سمت ایده پردازی حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر چهارشنبه در هفتمین جشنواره تحقیقاتی طبری با بیان اینکه حوزه پژوهش برای پیشرفت کشور اهمیت بسیاری دارد، گفت: باید بسترهای لازم در حوزه تحقیقاتی و پژوهش فراهم شود تا در آینده شاهد پیشرفت و توسعه در حوزه های مختلف باشیم.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه پژوهش، تحقیقات ، فناوری وفرهنگی نشان دهنده جایگاه دانشگاه ها است، افزود: در دنیای امروز رشد و پیشبرد امور در عرصه های مختلف به ارتقای سطح زندگی و معیشت جامعه و رشد شاخص های کلان کشور می شود که این مسئله به ابعاد مختلف پژوهش وابسته است.

موسوی ادامه داد: امروز کشور به مدد توانمندی نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان علمی و دانشگاهی موفق شده تا درمسیر تولید علم و بکارگیری آن در فنون و رشته های مختلف را به شیوه های کارآمد به ویژه در عرصه های علوم پزشکی و فناوری بکار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه تولید ملی نیازمند کار پژوهشی است، گفت: برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم نیازمند تغییر تفکر و حرکت به سمت نو ایده پردازی هستیم.

وی بر تعامل رشته های مختلف پزشکی در کار پژوهشی تاکید کرد و افزود: منابع لازم برای کارهای پژوهشی تامین می شود تا کار پژوهشی دچار اخلال نشود.

کد مطلب 4496108

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