به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر چهارشنبه در هفتمین جشنواره تحقیقاتی طبری با بیان اینکه حوزه پژوهش برای پیشرفت کشور اهمیت بسیاری دارد، گفت: باید بسترهای لازم در حوزه تحقیقاتی و پژوهش فراهم شود تا در آینده شاهد پیشرفت و توسعه در حوزه های مختلف باشیم.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه پژوهش، تحقیقات ، فناوری وفرهنگی نشان دهنده جایگاه دانشگاه ها است، افزود: در دنیای امروز رشد و پیشبرد امور در عرصه های مختلف به ارتقای سطح زندگی و معیشت جامعه و رشد شاخص های کلان کشور می شود که این مسئله به ابعاد مختلف پژوهش وابسته است.

موسوی ادامه داد: امروز کشور به مدد توانمندی نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان علمی و دانشگاهی موفق شده تا درمسیر تولید علم و بکارگیری آن در فنون و رشته های مختلف را به شیوه های کارآمد به ویژه در عرصه های علوم پزشکی و فناوری بکار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه تولید ملی نیازمند کار پژوهشی است، گفت: برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم نیازمند تغییر تفکر و حرکت به سمت نو ایده پردازی هستیم.

وی بر تعامل رشته های مختلف پزشکی در کار پژوهشی تاکید کرد و افزود: منابع لازم برای کارهای پژوهشی تامین می شود تا کار پژوهشی دچار اخلال نشود.