معرفی ۷ نمایشنامه راه یافته به بخش پایانی جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فجر، نتایج داوری آثاری که تا پایان ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷ به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بودند، پس از ۲ ماه مطالعه و بررسی توسط سه داور این بخش، مشخص شدند.

از میان ۴۶۹ اثر بارگذاری شده در سایت جشنواره ۷ اثر انتخاب شدند که از ۲۲ تا ۲۸ دی طی هفت روز در سالن کنفرانس تئاتر شهر، نمایشنامه خوانی خواهند شد.

به گفته سلما سلامتی مدیر این بخش، اسامی نویسندگان ۴۶۹ نمایشنامه، از فایل های ارسالی حذف شدند و آثار با کد شناسایی در اختیار داوران قرار گرفته اند.

محمد چرم شیر، شهرام زرگر و ریما رامین فر داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اسامی ۷ نامزد دریافت جایزه را بدون رتبه بندی و بر اساس حروف الفبای نام اثر، به شرح زیر اعلام کردند:

۱-Z.AM.۱۰۸۰ (محبوبه عرب قنبری)

۲-پریزاد (سارا الهیان)

۳-چند روایت از چند زندگی مرتبط (مسعود محمدی قنبرلو)

۴-سالی که دو بار پاییز شد (لیلی عاج)

۵-ضمایر (همایون حجازی نیا)

۶-عاشقانه های لجنی (مهدی علیپور اصل)

۷-میرزیاس (زهره شفیعی)

۳ اثر برگزیده از میان این ۷ نامزد، در روز اختتامیه جشنواره سی و هفتم، به تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ معرفی خواهند شد.