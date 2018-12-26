۹۸ درصد اراضی شهری در کشور تحت سیستم کاداستر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فرزادنیا پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینکه طی چند سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک سازمانی قدیمی و سنتی بود، افزود: در این چنین شرایطی مردم با مراجعه به سازمان ثبت اسناد دچار مشکل می شدند.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن ثبت اسناد و املاک بیان کرد: این امر سرعت، دقت و شفافیت خدمات و پاسخگویی به مردم را افزایش داد.

فرزاد نیا با بیان اینکه امروزه قریب به ۵۰۰ میلیون برگ از اوراق قراردادهای ثبتی در سامانه ها ثبت شده است، افزود: همچنین ۹۷ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی انجام می شود.

مدیرکل مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه ثبت آنی اسناد باعث نظم بخشیدن به دفاتر اسناد شده است، افزود: سالانه قریب به ۱۰۰ میلیون خدمات ثبتی به مردم ارائه می شود.

وی با بیان اینکه امروزه دفتری در دفاتر اسناد رسمی به صورت فیزیکی وجود ندارد، اظهار کرد: به زودی درب بایگانی های فیزیکی بسته می شود.

فرزاد نیا با بیان اینکه امروزه سازمان ثبت اسناد علاوه بر رسالت ذاتی خود به کمک سایر دستگاه ها آمده است، گفت: درعصر کنونی سازمان ثبت اسناد در اخذ مالیات یکی از پشتوانه های محکم سازمان مالیات است.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد اراضی شهری تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است، افزود: امید است با تکمیل کاداستر غیر شهری به ندرت شاهد زمین‌خواری، جنگل خواری و کوه خواری باشیم.