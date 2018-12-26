عاشقان هیجان و آدرنالین بخوانند!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آدم‌های هیجان طلبی که شاید برای یک تجربه جدید تصمیم بگیرند به اعماق جنگل های آمازون بروند یا از روی کوه آلپ با چتر پایین بپرند.

برای کسانی که دنبال هیجان هستند پیشنهاد اول در تهران، تفریح در پارک آبی اُپارک هست. این یعنی دیگر لازم نیست برای چنین تجربه هایی کیلومترها سفر کنید. پارک آبی اُپارک جایی است که می توانید نفستان را در سینه حبس کنید. تفریحی که در آن هیجان و از همه مهمتر، بهداشت و سلامت آب حرف اول را می‌زند.

مجموعه تفریحی-ورزشی اُپارک از مناسب‌ترین محیط‌های تفریحی برای همه گروه‌های سنی است.

تهران گردی با طعم هیجان برای بانوان

اصولا برای خانم ها بسیار بااهمیت است که در محیطی لوکس و بهداشتی، همراه با امکانات رفاهی به تفریحات مهیج گروهی بپردازند.

پارک آبی اُپارک بهترین و هیجان انگیز ترین ورزشی هست که میتونه انرژی شما رو تخلیه کنه و لحظات پر خنده ای رو براتون بسازه.

اُپارک، چهارده سرسره هیجان انگیز دارد. آکوالوپ، بومرنگ، گوگولیا، الوپیا، ابیس، گردالوپ، رالی شیپ، رودخانه خروشان، استخر موج، جکوزی و ماساژ از بخش های متفاوت و البته جذاب این مجموعه است.

حس خوب زندگی در اُپارک

در کنار سرگرمی‌های مختلف پارک آبی اُپارک، رستوران، کافی شاپ‌های مختلفی به چشم می‌خورد که می‌تواند به ماجراجویی آبی شما، رنگ خوشمزه‌ای بزند. این رستوران‌ها و کافه‌ها به شما اجازه می‌دهند تا به میل خود جایی را برای صرف غذا انتخاب کنید. اگر هم به دنبال جایی برای رفع خستگی و دریافت انرژی در میان بازی‌های هیجانی هستید، سری به اسپای مجموعه بزنید.

ماساژ، یکی از پرطرفدارترین بخش‌های اُپارک برای خانم هاست.

انواع متفاوتی از ماساژ در اُپارک وجود دارد.اعم از پرفورمنس، تایلندی ریلکسی، فوت ماساژ، تای ماساژ، شمع داغ، شعله داغ، شکلات و ... .

همانطور که می‌بینید پارک آبی اُپارک آمادگی آن را دارد تا یک روز کامل به نحو شایسته‌ای از شما پذیرایی کند.

مسیر دسترسی به پارک آبی اُپارک

اُپارک، در یکی از خوش آب و هواترین مناطق تهران، واقع شده است. اتوبان تهران-کرج. بعد از آزادگان. خروجی شهرک گلستان. انتهای خیابان شمیم.

سانس بانوان پارک آبی اُپارک

دو روز در اُپارک بصورت کاملا اختصاصی به خانم‌ها تعلق دارد. شنبه ها و دوشنبه ها خانم ها می توانند از ساعت 9 الی 22 از پارک آبی تهران استفاده نمایند.همچنین در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، از ساعت 8تا 15:30، مجموعه اُپارک، آماده ی خدمت رسانی به بانوان عزیز می باشد.

قیمت بلیط پارک آبی اُپارک

برای استفاده از پارک آبی اُپارک می‌توانید بلیت این مکان را به‌صورت آنلاین از این وب‌سایت خریداری کنید.

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